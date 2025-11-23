Мучительный выбор Зеленского: на что может пойти Украина в "мирном плане" Трампа

США позиционируют предложенные меры в плане, как гибкие и подлежащие переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на болезненные уступки по территории Донецкой области в условиях "мирного плана" Трампа. Согласие, в свою очередь, может вызвать тяжёлую реакцию внутри страны, а отказ — практически гарантировать продолжение войны в 2026 году и далее.

Что нужно знать:

В Штатах утверждают, что "мирный план" из 28 пунктов не является ультиматумом и может быть изменен

США и партнёры готовы помочь создать вдоль линии прекращения огня "стену безопасности"

Американские дипломаты в воскресенье, 23 ноября, отправились в Женеву на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским

Зеленский сейчас стоит перед самым болезненным выбором своего президентства

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на собственные источники. Как сообщили американские чиновники, близкие к переговорам, администрация признаёт, что "гарантии безопасности пока недостаточно надежны" в мирном предложении Трампа из 28 пунктов, потому Штаты готовы проявить гибкость.

Американцы убеждают Киев и Европу, что инициатива Трампа не является пророссийской. Они говорят, что США готовы усилить послевоенное сдерживание и рассматривают возможность передать Украине крылатые ракеты "Томагавк", в случае, если мир будет заключен.

"Мирный план" призывает Украину вывести войска с примерно 25% территории Донецка, которую она сейчас удерживает, что отвечает ключевому требованию России. Чтобы гарантировать Украине безопасность за линией прекращения огня, в проекте соглашения США говорится, что эта зона отвода должна быть демилитаризована. Американский чиновник сообщил, что, США и их союзники помогут Украине построить "стену безопасности" вдоль линии прекращения огня, используя передовые технологии.

"Суверенитет Украины никогда не может быть поставлен под угрозу… Мы не хотим видеть распад Украины. Мы не хотим видеть второе пришествие Югославии", — сказал один из ключевых чиновников.

По словам американских чиновников, на встрече во Флориде секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров заявил, что Зеленский, возможно, готов пойти на компромисс по важнейшему вопросу обмена территории в Донецке на мирное соглашение, чего требует Россия. Умеров также заявил, что Украина, возможно, согласится ограничить численность своей армии 600 тысячами человек, сообщили официальные лица. После того как это ограничение вызвало бурю протестов, один из чиновников сообщил, что оно может быть вовсе снято.

Отмечается, что 23 ноября госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Виткофф направились в Женеву для встречи с украинским лидером. Зеленский должен решить, согласен ли он на новый формат диалога. В случае одобрения предложения, результаты будут переданы Москве.

"Зеленский сейчас стоит перед самым болезненным выбором своего президентства. Если он скажет "да" сдаче Донецка, некоторые украинцы никогда ему этого не простят. Если же он скажет "нет", эта трагическая война продолжится. Несмотря на все мужество Зеленского, возможно, он никогда не сталкивался с более мучительным моментом", — говорится в материале.

