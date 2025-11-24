"Россия получила сигнал": советник Путина резко высказался о мирном плане Европы

Ушаков отметил, что Москва верит только информации, полученной непосредственно от США

В понедельник, 24 ноября, помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков прокомментировал американский и европейский мирные планы. Он заявил, что условия, предложенные США, представляются для Москвы более приемлемыми, чем те, что выдвинула Европа.

Кремлевского чиновника цитируют российские СМИ. По его словам, РФ ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США, но конкретных переговоров по нему не было.

Ушаков отметил, что многие положения мирного плана США, обсуждавшегося на Аляске, приемлемы для России. Он проинформировал, что в Кремле получили сигнал от Вашингтона о том, что в ближайшее время США выйдут на контакт с РФ для обсуждения деталей мирного плана.

По данным Ушакова, пока конкретных договоренностей с американцами нет. В то же время вокруг мирного плана много домыслов, подчеркнул он. Москва верит только информации, полученной непосредственно от США.

В Кремле раскритиковали план Европы

Помощник Путина раскритиковал предложения европейцев, отметив, что Кремль в курсе европейского мирного плана.

"Он неконструктивный и России не подходит", — заявил Ушаков.

Как проинформировала главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, работа по соглашению продолжается, но уже есть прочная основа для дальнейших действий. Урсула фон дер Ляйен назвала три ключевых элемента, необходимых для справедливого и длительного мира и обеспечения суверенитета Украины.

Границы не могут меняться силой. Украина как суверенное государство не может иметь ограничений относительно собственных вооруженных сил, которые оставляли бы страну уязвимой к будущим атакам и тем самым подрывали бы европейскую безопасность. Центральная роль Европейского Союза в обеспечении мира для Украины должна быть полностью отражена.

Глава Еврокомиссии также отметила, что Украина должна иметь свободу и суверенное право выбирать свою судьбу.

Напомним, 25 ноября состоится видеоконференция "Коалиции желающих", где лидеры продолжат оценку дальнейших шагов для реализации "мирного плана".