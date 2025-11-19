Война закончится через несколько недель? Что нужно знать о новом "мирном плане" США и России

В этой "имитации бурной деятельности" может быть мало хорошего для Украины

Россия и США тайно сотрудничают над новыми планами по завершению войны в Украине. Такую информацию со ссылкой на свои источники в Москве и Вашингтоне распространило издание Axios.

В свою очередь, по информации издания Politico, рамочное соглашение о прекращении войны в Украине может быть достигнуто до конца ноября, или даже до конца этой недели.

С чем может быть связано такое оживление переговорного трека и какие риски для Украины здесь просматриваются, разобрался "Телеграф".

"Российская позиция услышана"

По данным Axios, новый мирный план якобы состоит из 28 пунктов, а его разработкой занимается специальный посланник Трампа Стивен Уиткофф, который обсуждает его воплощение с представителем Путина Кириллом Дмитриевым.

Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф, фото Reuters

Детали плана пока не разглашаются. В частности, неизвестно, как там решается вопрос о территориях, который остается принципиальным как для Украины, так и для РФ. Впрочем, очень настораживает, что Дмитриев, по информации Axios, радуется тому, что "российская позиция действительно услышана". А там, где радуются россияне, для украинцев очевидно мало поводов для оптимизма. Но! В этой ситуации возникает несколько ключевых вопросов:

Действительно ли существует мирный план?

И вообще ощутимо ли оживление переговорного трека между РФ и США? По мнению бывшего посла Украины в США Владимира Ельченко, это скорее имитация бурной деятельности, инспирированная россиянами.

– Они понимают, что не могут достичь целей, поставленных Путиным, то есть захватить Донбасс до конца года. Поэтому ищут выход из этой ситуации, чтобы затянуть переговорные процессы и втянуть Украину в очередные псевдопереговоры, а тем времнем продолжать воевать, – объясняет Ельченко.

Владимир Ельченко, фото МЗС

В свою очередь, нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко считает, что какие-то контакты между россиянами и американцами действительно могут происходить, но говорить о свершившемся "тайном плане" пока преждевременно.

– Возможно, это просто канал, в рамках которого происходит общение. В американской политике это было, к примеру, во время Вьетнамской войны. Это обычная история для дипломатических традиций. Возможно, Трамп пытается все еще как-то решить вопрос и он ведет не столько серьезные переговоры, сколько зондирует почву с россиянами через Уиткоффа, Дмитриева. Но я не верю, что это приведет к какому-то результату, – говорит Мережко, комментируя ситуацию "Телеграфу".

Александр Мережко, фото sluga-narodu.com

Впрочем, по мнению политического аналитика Игара Тышкевича, на самом деле в информации Axios нет ничего сенсационного, ведь контакты между РФ и США никогда и не прекращались.

– Да, мирный переговорный трек был поставлен на паузу, однако РФ не останавливала ни на секунду попытки найти подход к Трампу с точки зрения выгоды. Рабочие процессы на уровне Уиткоффа – Дмитриева продолжаются. РФ разговаривает с США о возможностях сотрудничества и выгоде обеих сторон, где российско-украинская война — это просто маленький фактор, мешающий начать большие проекты. А мы ведем диалог по-другому: мы жертва агрессии, потому помогайте нам. Для Трампа это менее выгодно, – уверяет Тышкевич в комментарии "Телеграфу".

Игар Тышкевич, фото Укринформ

Что действительно выгодно Трампу, так это оторвать РФ от Китая.

– Никуда не делось желание Трампа выйти на определенный контур мирного процесса по Украине без участия Китая и за счет сотрудничества с РФ сыграть против Пекина. Поэтому Трамп не исключил идею сотрудничать с РФ в экономической и политической сферах. Но этот трек тормозился из-за масштабных требований РФ. США могли бы с ними согласиться, но здесь вопрос в позиции ЕС, который не в восторге от масштабных компромиссов с РФ, – добавляет Тышкевич.

Второй ключевой вопрос…

Почему переговорный трек оживился именно сейчас?

Что такое происходит? Как пишет Axios, цитируя посланника Путина, США сейчас объясняют Украине и ЕС выгоды от мира на условиях РФ под аккомпанемент "успехов России на поле боя".

– Давайте вспомним риторику Путина, что они побеждают, добиваются успехов на фронте, и риторику Трампа, что Украине нужно соглашаться, потому что она потеряет больше. Что происходит на фронте сейчас? Трудная ситуация. Соответственно, Путин может сказать, что видите, мы брали время и имеем определенные успехи. Это значит, что переговорный трек можно оживить и РФ попытается продемонстрировать, что слова, которые говорил Путин, близки к истине, – подчеркивает Тышкевич.

И в этом контексте возникает третий ключевой вопрос:

Будут ли США давить на Украину?

Конечно, публично украинская официальная позиция остается непоколебимой.

– Если это все правда и это серьезные переговоры, то для нас это плохо, ведь недопустимо решать судьбу Украины за ее спиной. Особенно если речь идет о каких-то уступках, в том числе территориальных. Все это тогда напоминает Мюнхен в 1938 году. Но американцы понимают, что даже если они и добьются какого-то результата, то навязать Украине ничего почти невозможно, – уверяет Александр Мережко.

Но так ли уж невозможно? Первый аргумент не в пользу Украины — "Миндичгейт", отмечает в свою очередь Тышкевич.

– Кроме того, в пользу того, что США оценивают, можно ли снова давить на Киев, это визит в Украину министра армии США [Дена Дрисколла]. Да, до конца Трамп не верит Путину. Логично. Но есть тревожные новости из Украины и логично отправить своего чиновника, чтобы он оценил ситуацию на месте. И в зависимости от того, с чем он вернется, будет сигнал из Белого Дома: либо Путин лжет и мы поддерживаем дальше Украину (до определенных границ), либо Трамп снова вернется к тому, что у нас нет карт", – добавляет он.

Более того, США уже практиковали радикальное давление на Украину.

– Запомним ситуацию весны 2025 года, когда Украине некоторое время просто не передавали разведывательные данные. А если это происходит не неделя, а две, три… Плюс экономические рычаги влияния. Возможно, бесконечно говорить о принципиальности, но ключевом вопросе экономического ресурса. Половина нашего бюджета – это помощь, – объясняет Тышкевич.

Да, в большинстве своем это европейские деньги, но…

– С кем в ЕС формально подписаны союзнические обязательства? С Украиной или США? С США! Есть вопросы политики твоего союзника (США) и твоего партнера (Украина). С точки зрения долгосрочной перспективы, когда вопрос стоит ребром, кого ЕС выберет, союзника или партнера? Думаю, ответ очевиден – союзника, – резюмировал ИгарТышкевич.

Однако в парламенте скептически настроены по поводу эффективного давления на Украину для продавливания мира на условиях РФ.

– Конечно, американцы могут попытаться надавить, но это обязательно выйдет в публичную плоскость. И надавить уже будет сложно. Ведь речь идет об обществе, парламенте. А Трамп не хотел бы, чтобы это выглядело так, что он открыто давит на страну и требует уступок агрессору, чтобы мы согласились с условиями, которые будут капитуляцией и предпосылкой для уничтожения государства. Трамп не хочет этого, он хочет быть популярным, выглядеть красиво, – отмечает Александр Мережко.