Платная оккупация Донбасса и запреты для Украины: все о "мирном плане" США и России

Что скрывают детали соглашения: как "долгосрочная аренда" территорий позволит избежать референдума и что предлагают Украине взамен

Украина откажется от вступления в НАТО, отдаст Донбасс, а Россия юридически пообещает не нападать на другие страны. Эти и другие условия, по данным иностранных СМИ, являются частью "мирного плана Дональда Трампа", который за последние сутки стал центральной темой обсуждений в международной политике.

"Телеграф" собрал все инсайды, которые были опубликованы об этом плане. Какие требования продвигает Россия, кто работал над договоренностью и как на это реагируют европейские чиновники – читайте в нашем материале.

Обновлено: Axios сообщает, что мирный план Трампа предусматривает 10-летнюю гарантию безопасности для Украины по аналогии со статьёй 5 НАТО.

Что предлагается:

США и европейские союзники должны рассматривать любую будущую масштабную атаку России на Украину как нападение на всю трансатлантическую общность.

Такая атака может вызвать коллективный ответ Запада, включая применение военной силы — после срочных консультаций.

В документе предусмотрены места для подписей Украины, США, ЕС, НАТО и России.

Sky News пишет, что Украина и Европа не могут полностью отклонить предложенный США "мирный план", чтобы не оттолкнуть Дональда Трампа.

WSJ отмечает, что европейские лидеры уже готовят альтернативный план завершения войны — более выгодный Украине, чем американские предложения.

США могут ввести новые санкции против России, если она продолжит игнорировать призывы к миру. Об этом заявил представитель США при ООН Майк Волтц на заседании Совбеза. По его словам, Вашингтон предложил Москве "щедрые условия, включая снятие санкций" и призвал россиян встретиться с украинской стороной, чтобы договориться о путях урегулирования.

НАТО, УПЦ и русский язык: что предлагает план

По предварительным данным, план состоит из 28 пунктов и содержит требования, которые меняют базовые основы украинской государственной политики и безопасности. Ранее сообщалось, что он предусматривает:

передачу России части контролируемых Украиной территорий на востоке Донбасса;

существенное сокращение численности Вооруженных сил Украины;

ограничение на использование дальнобойного вооружения и полный запрет на размещение иностранных войск на территории страны;

требование прекратить американскую военную помощь;

предоставить русскому языку статус государственного;

восстановить привилегированный статус структур УПЦ.

Одним из ключевых условий, по информации The Wall Street Journal, является требование на несколько лет отказаться от вступления Украины в НАТО. Однако, как отмечает Politico, в Вашингтоне до сих пор не определились, включать ли этот пункт в финальную версию плана и в какой форме.

Встреча Стива Уиткоффа и Владимира Путина в Москве

Еще одним элементом документа является требование к России юридически зафиксировать обещание не совершать новых нападений — не только на Украину, но и на страны Европы. По данным WSJ, именно такая формулировка содержится в проекте. Ранее Стив Уиткофф заявлял, что Владимир Путин якобы согласился на такое обязательство, а в октябре этот тезис публично поддержал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Американские СМИ подтверждают и дополнительные пункты, входящие в план:

сокращение украинской армии и возможностей использования дальнобойного вооружения;

запрет на военную помощь США в любом виде;

запрет на посадку в Украине иностранных дипломатических самолетов;

предоставление русскому языку статуса государственного;

формализация особого статуса УПЦ на оккупированных территориях.

Что же получит Украина? По данным медиа, план предусматривает, что Киев будет иметь возможность вести переговоры о гарантиях безопасности с США и отдельными странами Европы.

Донбасс в аренду России

Отдельным элементом мирного плана, по данным The Telegraph, является модель, которую источники издания называют условной схемой "деньги за землю". Она предусматривает, что Украина передает России контроль над частью территорий на востоке, но сохраняет за собой юридическое право собственности на эти земли.

По информации британского издания, предложенный механизм напоминает долгосрочную аренду:

Россия получает фактическое управление территорией;

Украина формально остается ее владельцем;

Москва должна платить арендную плату за пользование землей.

Размер этой платы в материалах, оказавшихся в распоряжении журналистов, не указан, но, по словам собеседников The Telegraph, аргументация строилась вокруг того, что Донбасс имеет значительные залежи природных ресурсов, и арендная модель якобы "компенсирует" потери Украины от фактической недоступности этих территорий.

Луганская и Донецкая области на карте Deepstate

Издание приводит и политическую мотивацию такой формулировки. Поскольку Конституция Украины обязывает выносить вопрос передачи территорий на всеукраинский референдум — который, по оценкам источников, неминуемо провалился бы — договор аренды позволяет избежать юридической процедуры изменения государственных границ. В таком случае Украина формально ничего "не передает", а лишь "предоставляет во временное пользование".

Роман Еделев, юрист-международник, в комментарии "Телеграфу" примечает, что видит огромные сложности с возможным заключением подобного международного договора. Ведь сама идея предусмотреть в нем "арендную плату" за определенную территорию в отношениях между суверенными государствами выглядит сомнительно.

Современное международное право, сформированное на основе Устава ООН, просто не знает таких конструкций. Так же де-юре признание оккупированных территорий "российскими" – я сейчас не вижу юридических конструкций, которыми это может быть реализовано с точки зрения международного права. Таким образом мы не решаем проблему, а лишь закладываем "мины замедленного действия", которые в будущем подорвут и сам мирный договор, и всю систему европейской международной безопасности Роман Еделев

Роман Еделев, юрист-международник / Громадське радіо

Вместе с тем, Украина будет справедливо настаивать на надлежащем юридическом закреплении договоренностей. Это, по словам специалиста, очень длительный и непростой процесс, который может практически коренным образом изменить вот эти рамочные договоренности.

"И если Украина сейчас согласится на переговоры на основе этого плана, относительно чего есть большие сомнения, но и полностью исключать этого нельзя, дальнейшие переговоры дадут еще много возможностей изменить ситуацию в нашу пользу. Главное – воспользоваться этими возможностями и заставить Россию пойти на уступки, о чем так много говорят американцы, но чего мы абсолютно не видим в обсуждаемом плане", – подытоживает эксперт.

Фабрика нереалистичных планов: что в Украине думают об инициативе

Первой официальной реакцией на появление "мирного плана" стал комментарий президента Владимира Зеленского. В вечернем обращении 19 ноября он заявил, что Украина готова присоединяться к любым реалистичным форматам, способным приблизить завершение войны.

Мы в Украине с начала этого года поддерживаем все решительные шаги и лидерство президента Трампа, каждое сильное и справедливое предложение, чтобы завершить эту войну. И только президент Трамп и Соединенные Штаты Америки имеют достаточную силу, чтобы война наконец закончилась Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица связал появление и содержание плана с попыткой информационно-психологического воздействия.

"Читаю тут о некоторых планах и приходит в голову по меньшей мере два феномена — Госплан (Госплан на русском) — фабрика нереалистичных планов и ИПСО — спланированная манипуляция информацией для воздействия на мнения и эмоции людей… Так что там, говорите, сегодня разгоняют о "планах" …", — написал Кислица в X.

Пост Сергея Кислицы про "мирный план Трампа"

Бывший посол Украины в США Владимир Ельченко считает, что Кремль имитирует дипломатическую работу, чтобы затянуть время: "Они понимают, что не могут достичь целей, поставленных Путиным… Поэтому ищут выход, чтобы затянуть переговорные процессы и втянуть Украину в очередные псевдопереговоры, а тем временем продолжать воевать", — объясняет Ельченко "Телеграфу". Полный текст можно прочитать по ссылке: Война закончится за несколько недель? Что надо знать о новом "мирном плане" США и России.

Владимир Ельченко

Нардеп от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко считает, что определенные контакты между США и РФ возможны, однако говорить о согласованном "тайном плане" пока рано.

Возможно это просто канал, в рамках которого происходит общение. В американской политике это было, например, во время Вьетнамской войны. (…) Возможно, Трамп пытается все еще как-то решить вопрос и он ведет не столько серьезные переговоры, сколько зондирует почву с россиянами через Уиткоффа, Дмитриева. Но я не верю, что это приведет к какому-либо результату Александр Мережко

Политический аналитик Игар Тышкевич добавляет, что в информации Axios нет ничего сенсационного, ведь контакты между РФ и США никогда не прекращались. По его мнению, Кремль сейчас пользуется риторикой об "успехах на фронте", чтобы подтолкнуть США к продвижению собственного видения мира.

"Путин может сказать, что вот видите, мы брали время и имеем определенные успехи. Это и означает, что переговорный трек можно оживить", — говорит аналитик.

Впрочем, он не исключает, что США могут пытаться давить на Украину — в частности, учитывая предыдущий опыт: "Вспомним ситуацию весны 2025 года, когда Украине определенное время просто не передавали разведывательные данные. (…) Половина нашего бюджета — это помощь. (…) Когда вопрос стоит ребром, кого ЕС выберет, союзника или партнера? Ответ очевиден — союзника", — отмечает Тышкевич.

Политолог Евгений Магда в комментарии "Телеграфу" информацию о появлении этого американского плана называет абсолютно неслучайной. В Соединенных Штатах есть несколько групп влияния, и Уиткофф, который, как кажется по заявлениям СМИ, является главным лоббистом этого соглашения, среди всех выглядит наиболее пророссийским.

"Есть ситуация, при которой сейчас американцы чувствуют, что они хотят Украину продавить. Продавить более слабого — это стандартная практика международных отношений. Об этом надо абсолютно откровенно говорить. И поэтому нет ничего в этом удивительного, что американцы пытаются нас таким образом продавить для того, чтобы они могли торговать с Россией", – считает эксперт.

Россия пытается как можно быстрее сформировать предложение для американцев, чтобы те отказались от идеи введения жестких санкций. Судя по всему, политолог называет ситуацию неблагоприятной, однако говорить о ней, как о критической, также не спешит. Но отмечает: сейчас обстоятельства требуют внутренней консолидации, которой в украинском политикуме не наблюдается.

Команда Трампа делает ставку на повторение успеха плана в Газе. Но как его повторить в условиях самой масштабной в мире войны, российско-украинской, мне кажется, никто не знает. Там думают только над тем, чтобы достичь какого-то супер-яркого успеха, а он на сегодняшний момент таким, как кажется, не будет Евгений Магда

Евгений Магда / Facebook-страница

Именно поэтому, думает он, Владимир Зеленский отказался от встречи со Стивом Уиткоффом — ведь идеи американского посланника не были хотя бы сколько-нибудь реалистичными: "И поэтому, соответственно, Зеленский понял, что те предложения, которые делают американцы, они абсолютно неприемлемы. И, соответственно, отказался", – подытоживает эксперт.

Поощрение агрессии и опасный прецедент: что говорят в Брюсселе

Европейские столицы оказались не готовы к публикациям о разработке нового мирного плана для Украины. Как пишет WSJ, европейцев фактически застали врасплох, а министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефюль заявил журналистам, что Берлин не был проинформирован о деталях американской инициативы. По данным Politico, об этом плане также не сообщали Лондону, о чем рассказал изданию один из британских дипломатов.

По информации Politico, в европейских столицах территориальные уступки России рассматривают как поощрение агрессии и создание опасного прецедента. В Брюсселе собеседники "Телеграфа" подтверждают "определенные слухи" об американско-российской переговорной рамке, однако подчеркивают, что приоритет ЕС состоит в дальнейшем давлении на Москву и работе над пакетами поддержки Украины на 2026 год.

"Не исключаем, что президент Трамп хочет воплотить в Украине "сценарий урегулирования в Газе" и "спустить" сторонам готовый мирный план, на который те должны согласиться", — говорит один из собеседников нашего издания.

Несколько источников "Телеграфа" выражают опасения, что новый мирный план может в очередной раз включать неприемлемые для Украины и Европы условия — в частности, фактическое закрепление за Россией контроля над оккупированными территориями. В то же время на четверг, 20 ноября, в Брюсселе запланирована встреча министров иностранных дел стран ЕС, и главной темой в повестке дня, по данным нашего медиа, должно стать дальнейшее нацеливание на теневой российский флот, чтобы Кремль имел все меньше ресурсов на поддержку военной машины.

Отдельную позицию озвучил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя "Телеграфу" дискуссии вокруг нового мирного плана на полях Совета министров иностранных дел ЕС. Он заявил, что Париж выступает за мирное урегулирование войны в Украине, но не за счет ее капитуляции.

Мир должен начинаться с прекращения огня на линии соприкосновения, что позволит начать переговоры относительно территорий и гарантий безопасности. Это то, что мы всегда говорили, и это то, что всегда говорила Украина. Украина уже девять раз демонстрировала готовность вступить в такие переговоры. И мы видим, что сегодня именно Россия Владимира Путина является препятствием глава МИД Франции

Жан-Ноэль Барро

Отдельно принципиальную позицию по мирному плану для Украины озвучил в комментарии "Телеграфу" представитель литовского руководства Кястутис Будрис. Он подчеркнул, что не видел текста документа и поэтому не может оценивать его содержание, но готов говорить о базовых принципах, которые, по мнению Вильнюса, следует соблюдать.

"Мы не можем воспринимать как новую реальность, новую нормальность то, что мы пересматриваем территории стран. Это важно. Другая важная вещь — это, конечно, украинцы. Они должны быть за столом переговоров, они должны это одобрить. И я не слышал, чтобы они были привлечены. И последний пункт. Если речь идет о чем-то, что касается Европы, то мы также должны быть частью обсуждений, ведь это касается нашей безопасности", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Киев готовится к новым дипломатическим манёврам, тогда как Москва публично демонстрирует нежелание вести переговоры. Более того, враг продолжает наносить удары по жилым домам в Украине. В такой обстановке слово "переговоры" звучит скорее как призрачная надежда, а не как реальный шанс.