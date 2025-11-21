У Трампа спешат с реализацией "мирного плана". Когда Киев должен его подписать — FT

Украина заявила о своих "красных линиях"

На Украину оказывают сильное давление, чтобы она быстро приняла "мирный план", разработанный администрацией президента США Дональда Трампа вместе с Кремлем. Киев сообщил о своих условиях.

Что нужно знать:

Вашингтон совместно с Кремлем разработал новый "мирный" план по прекращению войны в Украине

Его передали Киеву и Штаты ожидают, что Зеленский подпишет документ до 27 ноября

В конце месяца США хотят представить соглашение Москве и завершить весь процесс к началу декабря

Об этом со ссылкой на украинских чиновников пишет Financial Times. По словам собеседников, администрация Трампа сообщила Киеву, что Белый дом работает над "агрессивными" сроками для принятия плана, чтобы завершить войну до конца года.

Когда Вашингтон ожидает подписания "мирного плана"

Они добавили, что администрация Трампа ожидает, что Зеленский подпишет соглашение "ко Дню благодарения" — то есть до четверга, 27 ноября. Вашингтон рассчитывает, что после этого сможет представить "мирный план" Москве еще до конца ноября и завершить весь процесс до начала декабря.

FT отмечает, что этот срок "вряд ли будет достигнут", поскольку есть несколько пунктов, являющихся четкими "красными линиями" для Киева. Украина работает над встречными предложениями по представлению американской стороне.

Украина готова к работе над мирным планом, однако имеет четкие "красные линии"

Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин во время заседания Совета Безопасности ООН. Она подчеркнула, что незыблемые "красные линии" Киева касаются территориальной целостности и суверенитета государства.

Во-первых, хотя Украина готова к конструктивным переговорам с целью прекращения войны, в том числе на уровне лидеров, наши красные линии четкие и незыблемые. Мы никогда не признаем – ни официально, ни каким-либо иным образом – временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины как российскую. Наша земля не продается. Украина не согласится ни на какие ограничения своего права на самооборону или численность и возможности наших Вооруженных сил, Кристина Гайовишин

Дипломат добавила, что Украина также не будет терпеть никаких посягательств на свой суверенитет. Киев сам будет выбирать союзы, к которым стремится присоединиться.

И позвольте мне быть такой же четкой: мы не будем вознаграждать стремление к геноциду, что лежит в основе российской агрессии, подрывая нашу идентичность, в частности наш язык, — добавила заместитель постпреда

Гайовишин подчеркнула, что для мира необходимо усилить поддержку Украины, как финансовую, так и военную. Это единственный путь заставить Россию конструктивно участвовать в международных миротворческих усилиях.

Кремлевский режим не остановится, если его не остановить непоколебимым и согласованным давлением. Если мы не остановим Россию сейчас, то ее агрессия не ограничится Украиной. Она и дальше будет экспортировать войну, оккупацию и репрессии. Она будет осуществлять еще больше зверств, пыток и бесчеловечного обращения с гражданскими и военнопленными, распространять сексуальное насилие, похищение детей, уничтожение культурного наследия и разрушение окружающей среды, Кристина Гайовишин

В конце своего выступления дипломат повторила призыв Украины к Совбезу ООН принять резолюцию с требованием полного, немедленного и безоговорочного прекращения огня. Именно это, добавила она, является необходимым условием для начала конструктивных переговоров и создания пространства для дипломатии.

Как будет действовать США, если Кремль не пойдет на мир

Постпред США в ООН Майк Уолц на экстренном заседании Совета Безопасности ООН заявил, что США готовы ввести дополнительные экономические санкции против России и продолжить оказывать военную поддержку Украине, если Кремль не согласится на прекращение огня и не начнет реальные переговоры. Он подчеркнул, что дипломатия остается единственным путем к продолжительному и справедливому миру.

Мы предложили России щедрые условия, в частности, отмену санкций. Мы призвали Россию прекратить свои атаки и провести прямые переговоры с Украиной о мирном урегулировании, Майк Волц

Однако, к сожалению, добавил он, боевые действия продолжаются, вызывая все больше жертв среди гражданского населения. Также происходит вторжение в воздушное пространство третьих стран, в том числе союзников США по НАТО, что создает риск еще более широкой эскалации конфликта.

Посол подчеркнул, что удары Украины по энергетическому сектору России и другой критической инфраструктуре ограничили возможности Кремля финансировать военную экономику. Он напомнил, что Россия понесла более миллиона потерь и находится под давлением жестких международных санкций.

Война не может быть завершена по военному пути, подчеркнул Волц, поэтому лидеры России и Украины должны начать переговоры и согласиться на прекращение огня. Дипломат призвал международное сообщество, особенно европейские страны, прекратить закупку российских энергоресурсов. Если же РФ снова проигнорирует призывы к миру, США будет продолжать санкционное давление на нее и военную поддержку Украины.

Мы можем ввести дополнительные экономические санкции, если Россия и дальше будет игнорировать призывы к прекращению огня. Мы также продолжим предоставлять Украине оружие для обороны, Майк Волц

Новый мирный план США — что известно

На этой неделе появилась информация, что США и Россия разрабатывают тайный план прекращения войны. По данным СМИ, Россия возьмет под свой контроль весь Донбасс, тогда как линии контроля в Херсоне и Запорожье будут заморожены.

На территории Украины не должно быть никаких войск НАТО, а численность украинских вооруженных сил должна быть ограничена 600 000 человек. С России будут сняты санкции.

Axios пишет, что мирный план впервые включает в себя гарантии безопасности для Украины, основанные на статье 5 Устава НАТО. Это будет обязывать США и европейских союзников рассматривать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество".

Как сообщал "Телеграф", народный депутат Украины Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов "мирного плана США". Контролировать выполнение условий будет "Совет мира", возглавляемый президентом США Дональдом Трампом.