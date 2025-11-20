Рубио призвал к уступкам для завершения "конфликта" в Украине и вызвал волну возмущения в сети

После заявлений Рубио в соцсетях разразилась дискуссия: украинцы напоминают, что именно РФ является агрессором

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что достижение мира в Украине "требует от обеих сторон согласия на сложные, но необходимые уступки". Он заявил, что США "разрабатывает и будет продолжать разрабатывать" список потенциальных идей для прекращения войны.

Что нужно знать:

США формируют перечень идей для завершения войны, учитывая позиции обеих сторон, заявил Рубио

Резонанс вызвало то, что обнародованный проект предполагает преимущественно уступки Украины

В сети отмечают: РФ не демонстрирует готовность к компромиссам, а такие договоренности могут сыграть против Украины

Как Госсекретарь США отметил в сообщении в соцсети Х, работа ведется "на основе предложений обеих сторон этого конфликта". Рубио считает, что необходим "широкий обмен серьезными и реалистичными идеями".

Сообщение Марка Рубио с переводом

Напомним, в новом проекте мирного соглашения на 28 пунктов, якобы продвигаемых Соединенными Штатами, речь идет о значительных уступках со стороны Украины. Среди предложений называют сокращение численности ВСУ, уменьшение американской военной помощи и запрет на допуск иностранных войск на украинскую территорию. Также предлагается прекратить предоставление Киеву дальнобойного вооружения.

При этом не сообщается, какие уступки должна сделать Россия. Это уже вызвало негодование украинцев. Они считают, что Москва не демонстрирует никакой готовности к компромиссам, а какие-либо договоренности – фикция, которая сыграет в пользу РФ. "В том-то и дело, что никаких (уступок не будет, — ред.), это очередная лажа, х**ло просто хочет, чтобы прекратили поддержку, он точно не остановится, таких бумажек уже было море и ни одна не сработала", — пишет Андрей.

Они также напоминают, что Украина не является стороной конфликта, ведь на нее напали и сравнивают ситуацию с нападением на человека, в частности, как бы Рубио "уговаривал жену" пойти на уступки нападающему. "Это война и напоминаю, что р*шκ* напала на нас. Мы уже не жертва, а сторона конфликта", — резюмирует изменения в риторике госсекретаря Наталья.

Единственный способ завершить войну — чтобы российская армия убралась прочь с украинской земли, уверенные люди или признать Россию спонсором терроризма. "Лучшая идея, чтобы российские войска собрали свои шмотки и сдрыснули с нашей земли до границы 2014 года", — видит выход Лариса.

Некоторые предполагают, что давление США связано с политическими амбициями президента Дональда Трампа, который якобы стремится получить за это награду. И на основании этого заявляют: "Трамп едва ли не единственный из политиков, кому нужен мир в Украине… Одному только Трампу это нужно, в надежде на Нобелевскую премию мира".

Ранее "Телеграф" сообщал, что этот новый мирный план якобы обсуждают посланник Трампа Стивен Виткофф и представитель Путина Кирилл Дмитриев. Детали неизвестны, но Дмитриев уже заявил, что "российская позиция услышана". Эксперты сомневаются в существовании реального плана, однако подчеркивают, что в сближении с РФ у США есть свои цели. Оживление переговоров объясняют тяжелой ситуацией на фронте и нарративами об "успехах РФ".