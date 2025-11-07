Переговорные процессы идут: Бужанский назвал сроки возможного прекращения огня

По словам Стива Уиткоффа, наступление мира в Газе развязало руки США, чтобы вплотную заняться прекращением войны в Украине

Народный депутат Украины Максим Бужанский все еще надеется на прекращение огня в конце 2025 года. Представитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что мир в Газе позволит США сосредоточиться на Украине. Вместе с тем Москва и Киев бьют по энергетическим секторам друг друга.

Что нужно знать:

Нардеп Максим Бужанский надеется на прекращение огня в конце ноября или в декабре текущего года

Стив Уиткофф заявил, что мир в Газе позволит США сосредоточиться на Украине

Россия и Украина продолжают наносить взаимные удары по энергетическому сектору

Об этом "Телеграфу" рассказал народный депутат Украины Максим Бужанский.

Он отметил, что все еще надеется на прекращение огня в конце ноября или в декабре, несмотря на остановку переговоров. Появились заявления представителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, что наступление мира в Газе развязывает американцам руки для того, чтобы полностью сосредоточиться на прекращении войны в Украине.

"Параллельно — было заявление самого Трампа, что по его мнению есть определенный прогресс в переговорах, кроме того, в эти же сутки было заявление Орбана, что осталось несколько деталей, которые необходимо согласовать, чтобы состоялась встреча Трампа и Путина", – добавил парламентарий.

По его словам, некоторые процессы, которых мы не видим в публичной плоскости, все равно идут. Однако к чему они приведут, пока прогнозировать невозможно.

Вместе с тем Российская Федерация изо всех сил пытается сломать наш тыл, нанося удары по энергетике при помощи различных видов вооружений. Противник наращивает усилия в этом направлении на протяжении четырех лет, пока безуспешно.

"В свою очередь мы делаем все для того, чтобы эта война стала невыносимо дорогой для РФ, чтобы к санкциям, которые ограничивают и поражают ее экономику, добавился прямой, сиюсекундный ущерб, который прямо сейчас будет влиять на их главную бюджетную отрасль — нефтяную", – пояснил Бужанский.

По его мнению, этот ущерб уже влияет на повседневную жизнь россиян – возникают сложности и перебои со снабжением бензином. Это ущерб не может не сказываться на логистике и боеспособности армии РФ. Нардеп утверждает, что именно эта тактика является самым эффективным инструментом давления на Россию из имеющихся у Украины.

Ранее Бужанский заявил, что считает лучшим президентом Украины Леонида Кучму, поскольку у него был колоссальный управленческий опыт.