Зеленский встретился с Макроном в Париже. Какие важные решения будут принимать для Украины

Перед этим глава Украины посетил Грецию

Президент Владимир Зеленский находится с визитом в Париже, где встретился с президентом Эммануэлем Макроном. Ожидается, что в ходе визита будет заключен ряд важных для Украины соглашений.

Что нужно знать:

Владимир Зеленский начал неделю дипломатии — посетил Грецию, сейчас во Франции, а затем проведет переговоры в Испании

Зеленский и Макрон должны заключить важные для обороноспособности Украины соглашения

Речь идет об укреплении боевой авиации и противовоздушной обороны нашей страны

Офис президента Украины транслировал церемонию встречи Зеленского и Макрона. Ранее на своей странице в соцсети Х глава Украины анонсировал заключение соглашения, согласно которому Париж будет поставлять Киеву средства ПВО, военные самолеты и ракеты.

Произойдет значительное усиление нашей боевой авиации, противовоздушной обороны и других оборонных возможностей. Согласно графику визита, это произойдет в понедельник, Владимир Зеленский

По данным Reuters, переговоры о том, как Франция может усилить противовоздушную оборону Киева, продолжались несколько недель. Издание указывает, что сейчас Париж находится в условиях бюджетной нестабильности, что вызывает вопрос, насколько Франция может помочь Киеву.

Как сообщал "Телеграф", резидент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия готовит законопроект о новых санкциях в отношении России. Они будут касаться стран, ведущих бизнес с Москвой, давая ей возможность финансировать свою войну против Украины.