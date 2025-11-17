Зеленский встретился с Макроном в Париже. Какие важные решения будут принимать для Украины
Перед этим глава Украины посетил Грецию
Президент Владимир Зеленский находится с визитом в Париже, где встретился с президентом Эммануэлем Макроном. Ожидается, что в ходе визита будет заключен ряд важных для Украины соглашений.
Что нужно знать:
- Владимир Зеленский начал неделю дипломатии — посетил Грецию, сейчас во Франции, а затем проведет переговоры в Испании
- Зеленский и Макрон должны заключить важные для обороноспособности Украины соглашения
- Речь идет об укреплении боевой авиации и противовоздушной обороны нашей страны
Офис президента Украины транслировал церемонию встречи Зеленского и Макрона. Ранее на своей странице в соцсети Х глава Украины анонсировал заключение соглашения, согласно которому Париж будет поставлять Киеву средства ПВО, военные самолеты и ракеты.
Произойдет значительное усиление нашей боевой авиации, противовоздушной обороны и других оборонных возможностей. Согласно графику визита, это произойдет в понедельник,
По данным Reuters, переговоры о том, как Франция может усилить противовоздушную оборону Киева, продолжались несколько недель. Издание указывает, что сейчас Париж находится в условиях бюджетной нестабильности, что вызывает вопрос, насколько Франция может помочь Киеву.
