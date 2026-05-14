Почему сливочное масло начинает горчить: главная ошибка в хранении – проверьте свои знания

Многие привыкли оставлять сливочное масло на кухонном столе или хранить его в специальном отделении дверцы холодильника.

Однако эксперты предупреждают, что именно такие привычки могут значительно сократить срок годности продукта и испортить его вкус. Неправильное хранение приводит к тому, что масло впитывает посторонние запахи, темнеет и даже начинает горчить. Специалисты объяснили, где действительно нужно держать сливочное масло, чтобы оно оставалось свежим как можно дольше. Об этом говорится на портале "Southern Living".

Эксперты отмечают, что сливочное масло, как и большинство молочных продуктов, необходимо хранить в холодильнике. Несмотря на популярную привычку оставлять его при комнатной температуре для мягкости, продукт не следует держать на столе дольше нескольких часов. Длительное пребывание в тепле может оказать негативное влияние не только на вкус, но и на безопасность продукта.

Особое внимание специалисты обращают на место хранения в холодильнике. Худшим вариантом считается дверца, хотя именно там часто предусмотрены специальные отделения для масла. Причина проста – температура в дверце постоянно меняется из-за частого открывания холодильника. Из-за этого масло быстрее портится и теряет свою нежную текстуру.

Еще одна распространенная проблема – способность масла быстро впитывать посторонние запахи. Если рядом лежат лук, чеснок или копченые продукты, сливочный вкус может испортиться уже через несколько дней. Поэтому после открытия упаковки продукт рекомендуют дополнительно помещать в герметичный контейнер или плотный пакет.

Для продолжительного хранения масло разрешается замораживать. Лучше оставлять его в оригинальной упаковке и использовать в течение нескольких месяцев после замораживания. Размораживать продукт советуют постепенно – в холодильнике в течение ночи. Если масло нужно быстро сделать мягким, его можно натереть на терке – тонкая стружка быстро нагреется до комнатной температуры.

Эксперты также напоминают, как понять, что масло уже испортилось. Основными признаками являются резкий неприятный запах, кислый привкус и черный или желтый цвет. Любые следы плесени также говорят о том, что продукт нужно немедленно выбросить.

Таким образом, правильное хранение сливочного масла – не только вопрос вкуса, но и безопасности. И хотя многие годы держат масло в дверце холодильника или на кухонном столе, эксперты советуют просмотреть эти привычки, чтобы продукт дольше оставался свежим и качественным.