Евровидение загнало ее в долги. Каким было выступление Елены Тополи 16 лет назад (видео)

Помните ее разрывной хит 2010 года?

Певица Елена Тополя, ранее выступавшая под псевдонимом Alyosha, заявила о готовности еще раз принять участие в международном песенном конкурсе.

Во время предшоу "Евровидение 2026" в студии "Суспільне" артистка призналась, что согласилась бы на эту поездку только за очень большие деньги. По словам исполнительницы, для участия ей необходим бюджет в размере не менее 450 тысяч долларов.

За большие деньги. Я думаю, мне хватит той суммы, которую мы со всей нашей командой потратили тогда. Это было 450 тысяч долларов. Я понимаю, что разные страны по-разному стоят, но Норвегия, Осло, – это один из самых дорогих городов, поэтому так. На меньшее я не согласна Елена Тополя

Примечательно, что 16 лет назад певица изначально вообще не планировала участвовать в Национальном отборе и пошла туда только по совету своего тогдашнего продюсера Вадима Лисицы. В итоге она представила Украину с сильной драматической песней Sweet People и сумела занять десятое место в финале.

Закулисье Евровидения 2010 оказалось для команды артистки тяжелым финансовым испытанием. Государство тогда никак не поддержало представительницу Украины, поэтому команде пришлось брать огромные суммы в долг. После завершения конкурса Елене Тополе и ее продюсерам пришлось выплачивать эти кредиты на протяжении нескольких лет, хотя часть долгов спонсоры им в итоге простили. По возвращении в Украину ей вручили лишь подарок.

Когда я вернулась с Евровидения, я получила в подарок картинку украинского художника. Мне кажется, отпечатанную на принтере. Пожали руки Елена Тополя

Напомним, что в этот четверг в Вене проходит второй полуфинал Евровидения 2026, где выступит Украина.