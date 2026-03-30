Доллар резко вырастет из-за войны на Ближнем Востоке? Гетманцев рассказал, чего ждать от курса

Рост цен на энергоносители оказывает давление на гривну

Народный депутат Украины, глава налогового комитета Даниил Гетманцев не видит угрозы резкого падения курса гривны. Хотя давление на национальную валюту очень сильное.

Об этом он заявил в интервью изданию "Фокус". Однако тенденции к медленному удешевлению гривны уже учтены в бюджетной декларации.

По состоянию на 1 марта объем золотовалютных резервов Украины обеспечивает покрытие около шести месяцев импорта при нормативном уровне в три месяца. По словам Гетманцева, фактически речь идет о рекордно высоком показателе.

"Но одновременно давление на гривну очень сильное. В прошлом году мы установили исторический антирекорд: сальдо внешней торговли товарами составило минус 51 млрд долларов. К этому добавилось еще минус 5,8 млрд долларов от торговли услугами", – сказал он.

Дополнительным фактором стал рост цен на энергоносители – газ, нефть и нефтепродукты, в частности на фоне войны между США и Ираном. Из-за обстрелов и холодной зимы Украина была вынуждена импортировать дополнительные объемы газа — на миллиарды кубометров больше.

Даниил Гетманцев

В совокупности эти факторы давят на валютный курс, в результате чего гривна постепенно, без резких колебаний, слабеет. Такая динамика является ожидаемой.

Соответствующие тенденции уже учтены в бюджетной декларации на 2026-2028 годы, где заложен прогноз дальнейших изменений:

2026 года — 44,7 грн за доллар;

2027 года — 45,2 грн за доллар;

2028 года — 45,6 грн за доллар.

Новая бюджетная декларация, которая готовится, скорее всего, не будет значительно отличаться от этих показателей, резюмировал Гетманцев.

