Рус

Долар різко зросте через війну на Близькому Сході? Гетманцев розповів, чого чекати від курсу

Автор
Марія Назарова
Дата публікації
Читать на русском
Курс долара Новина оновлена 30 березня 2026, 22:54
Курс долара. Фото Колаж "Телеграфу"

Зростання цін на енергоносії тисне на гривню

Народний депутат України, голова податкового комітету Данило Гетманцев не бачить загрози різкого падіння курсу гривні. Хоча тиск на національну валюту є дуже сильним.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Фокус". Проте тенденції до повільного здешевшання гривні вже враховані у бюджетній декларації.

Станом на 1 березня обсяг золотовалютних резервів України забезпечує покриття майже шести місяців імпорту при нормативному рівні у три місяці. За словами Гетманцева, фактично йдеться про рекордно високий показник.

"Але водночас тиск на гривню є дуже сильним. Торік ми встановили історичний антирекорд: сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило мінус 51 млрд доларів. До цього додалося ще мінус 5,8 млрд доларів від торгівлі послугами", – сказав він.

Додатковим фактором стало зростання цін на енергоносії — газ, нафту та нафтопродукти, зокрема на тлі війни між США та Іраном. Через обстріли та холодну зиму Україна була змушена імпортувати додаткові обсяги газу — на мільярди кубометрів більше.

У сукупності ці чинники тиснуть на валютний курс, унаслідок чого гривня поступово, без різких коливань, слабшає. Така динаміка є очікуваною.

Відповідні тенденції вже враховані у бюджетній декларації на 2026–2028 роки, де закладено прогноз подальших змін:

  • 2026 року — 44,7 грн за долар;
  • 2027 року — 45,2 грн за долар;
  • 2028 року — 45,6 грн за долар.

Нова бюджетна декларація, яка готується, скоріше за все, значно не відрізнятиметься від цих показників, резюмував Гетманцев.

Раніше "Телеграф" розбирався, що станеться з валютним курсом через виплати 1500 грн українцям. Наразі експерти по-різному оцінюють можливі наслідки для економіки.

Теги:
#Курс гривні #Прогнози #Курс долара #Данило Гетманцев