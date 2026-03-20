Как не потерять деньги на депозите: банкир дал ценные советы

Специалист раскрыл, на что смотреть, отдавая деньги банку

Во втором квартале 2026 года депозитные ставки могут постепенно снизиться. В ГЛОБУС БАНКЕ рассказали, что нужно учесть при размещении вклада.

Все нюансы, которые могут отразиться на доходности депозита, уточнил Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА.

Банкир советует подходить к размещению средств без эмоций и лишней спешки. Прежде всего, он рекомендует понять, могут ли понадобиться эти деньги в течение срока вклада.

"Если есть вероятность, что средства могут понадобиться раньше, то лучше взять паузу, или же разместить лишь часть имеющихся сбережений. Следует помнить, что досрочное расторжение сделки часто означает потерю процентов", — пояснил банкир.

По его мнению, важно реагировать не только на максимальную ставку "в рекламе", но и на дополнительные условия размещения средств: как начисляются проценты (периодичность), есть ли бонусы за онлайн-оформление, можно ли пополнять вклад и т.д.

Замотаев отметил, что отдельный тренд – это удобство клиента. Он отметил, что все больше украинцев открывают депозиты через мобильные приложения. Это экономит время и иногда может быть выгодным для вкладчика из-за дополнительных бонусных процентов к базовым ставкам.

По его словам, также следует уточнять условия досрочного расторжения или частичного снятия средств: гибкость иногда не менее важна самой доходности.

"Во втором квартале депозитный рынок может перейти к фазе плавного снижения ставок. В то же время при условиях контролируемой инфляции и относительной валютной стабильности гривневые вклады сохранят реальную привлекательность и останутся одним из наиболее прогнозируемых и выгодных инструментов сбережения", — подытожил банкир.

