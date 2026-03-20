Як не втрати гроші на депозиті: банкір дав цінні поради

Фахівець розкрив, на що дивитися, віддаючи гроші банку

У другому кварталі 2026 року депозитні ставки можуть поступово знизитися. У ГЛОБУС БАНКУ розповіли, що потрібно врахувати при розміщенні вкладу.

Усі нюанси, які можуть вплинути на дохідність депозиту, уточнив Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ.

Банкір радить підходити до розміщення коштів без емоцій та зайвого поспіху. Передусім він рекомендує зрозуміти, чи можуть знадобитися ці гроші протягом терміну вкладу.

"Якщо є ймовірність, що кошти можуть знадобитися раніше, то краще взяти паузу, або ж розмістити лише частину наявних заощаджень. Варто пам’ятати, що дострокове розірвання угоди часто означає втрату відсотків", — пояснив банкір.

На його думку, також важливо реагувати не лише на максимальну ставку "в рекламі", а й на додаткові умови розміщення коштів: як нараховуються відсотки (періодичність), чи є бонуси за онлайн-оформлення, чи можна поповнювати вклад тощо.

Замотаєв зазначив, що окремий тренд — це зручність клієнта. Він зауважив, що все більше українців відкривають депозити через мобільні застосунки. Це економить час і подекуди може бути вигідним для вкладника через додаткові бонусні відсотки до базових ставок.

За його словами, також варто уточнювати умови дострокового розірвання або часткового зняття коштів: гнучкість інколи не менш важлива за саму дохідність.

"У другому кварталі депозитний ринок може перейти до фази плавного зниження ставок. Водночас за умов контрольованої інфляції та відносної валютної стабільності гривневі вклади збережуть реальну привабливість і залишаться одним із найбільш прогнозованих і вигідних інструментів заощадження", — підсумував банкір.

