Брижит Макрон проявила неуважение к Мелании Трамп во время визита в США. Там был еще и другой конфуз (видео)

В Белом доме состоялся саммит первых леди "Воспитание будущего вместе", организованный жной президента США Меланией Трамп. В ходе этого мероприятия произошло сразу несколько конфузов, оба из которых связаны с первой леди Франции Брижит Макрон.

В этом материале "Телеграф" детально рассказывает, какими нелепыми ситуациями был разбавлен серьезный саммит, на котором шла речь об образовании, цифровых технологиях, защиту детей в интернете, а также развитие международного сотрудничества в этих сферах.

В числе участников были не только Мелания Трамп и Брижит Макрон, но и другие первые леди — Елена Зеленская (Украина), Сара Нетаньяху (Израиль), Принцесса Лалла Хаснаа (Марокко), Шейха Ализия бинт Саиф Аль Нахаян (ОАЭ) и т.д. В ходе дискуссий участники делились опытом и обсуждали международные инициативы по безопасному и качественному обучению детей. Но позже внимание сети привлекли два момента:

Во время речи Брижит Макрон английский текст был озвучен мужским голосом переводчика.

Брижит Макрон отвлекалась на телефон во время выступления Мелании Трамп, что расценили как неуважение.

Мужской голос переводил речь Брижит Макрон

Во время выступления первой леди Франции её речь была озвучена переводчиком с мужским голосом, что вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

Этот момент особенно привлёк внимание на фоне старых слухов о личной жизни первой леди Франции: всего через несколько месяцев после того, как парижский суд признал 10 человек виновными в онлайн-домогательствах, связанных с утверждениями о том, что она трансгендерный мужчина. Перед судом предстали восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 года до 60 лет. Среди были также школьный учитель физкультуры, владелец художественной галереи и публицист.

Первые слухи о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье — это классический пример фейк-ньюс и политической травли. Впервые они появились в 2021 году, тогда распространилась теория, что Брижит — трансгендерная женщина, а ее детей родила другая женща. В марте 2024 года президент Эммануэль Макрон публично опроверг эти домыслы.

Чтобы окончательно опровергнуть фейки и слухи, первая леди планирует пройти генетический тест, который подтвердит ее женскую биологическую принадлежность.

Брижит Макрон. Фото: Getty Images

Одним из "доказательств", часто приводимых сторонниками слухов, является якобы изображение молодой версии Брижит в образе мужчины. Но Reuters установил, что это фото было изменено и изначально изображало другого человека. Оригинал — модель из фотосессии в России 2009 года.

Брижит Макрон. Фото: enquetedujour

Летом 2025 года леди Франции снова оказалась под пристальным вниманием из-за одного архивного снимка. Известная канадская общественная деятельница и критик первой леди Франции Кэндис Оуэнс заявила, что на снимке изображен якобы совсем другой человек. По словам Кэндис, на фотографии, которую принимают за молодую Брижит Макрон, на самом деле изображена ее дочь — Тиффани Озьер.

Это заявление сразу вызвало бурную реакцию в сети, ведь активистка продолжает распространять теорию заговора о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной, поэтому якобы сложно найти ее фотографии в молодом возрасте.

Неуважение к Мелании?

Второй конфуз, на который также многие обратили внимание в сети, заклюается в том, то Брижит Макрон отвлекалась на свой телефон во время выступления Мелании Трамп. Многие расценили это как проявление невежливости и неуважения к первой леди США.

Соответствующие видео уже опубликовали в социальных сетях.

При этом отметим, что ранее между Меланией Трамп и Брижит Макрон не возникало подобных моментов и открытых конфликтов между ними также не было.

Они встречались на разных международных событиях и саммитах:

Впервые их познакомили на саммите НАТО в Брюсселе ещё в 2017 году, где они вместе с другими первыми леди участвовали в официальных фотосессиях и мероприятиях.

Затем они появлялись рядом на саммитах G7 и других официальных встречах, на которых обсуждались вопросы международной политики, но их взаимодействие оставалось в рамках протокола.

Мелания Трамп, Дональд Трамп, Эмманюэль Макрон, Брижит Макрон. Фото: Vogue.ua

Что известно о Брижит Макрон

Родилась Брижит Тронье (девичья фамилия) 13 апреля 1953 года в городе Амьен, Франция. Она была самой молодой из шести детей. Образование Брижит получила гуманитарное.

В 1974 году вышла замуж за Андре-Луиса Озьера — французского банкира. У них родилось трое детей – Себастьян, Тифани и Лоранс.

Работала Брижит в средней школе La Providence. Она была преподавательницей латинского и французского языков. Там и произошло знакомство с Эмманюэлем. Тогда Эмманюэль учился в этом лицее. Он ходил на кружок, где Брижит помогала ставить пьесы. Женщина тогда была в браке с первым мужем.

Брижит Макрон. Фото: Getty Images

Когда они вместе работали над спектаклем "Искусство комедии", старшеклассник Эмманюэль впервые поцеловал Брижит. Уже через два года он пообещал ей, что женится.

Однако родители Макрона не одобряли эти отношения. Они даже перевели сына в другую школу. Даже Брижит надеялась, что он влюбится в ровесницу, но юноша не смог погасить свои чувства к учительнице. "Понемногу он преодолел все мои опоры невероятным образом, с терпением", — сказала она.

За 10 лет они были просто парой, ведь Брижит не хотела травмировать своих детей. Впоследствии, в 2006 году она развелась с мужем, а в 2007 году они сыграли свадьбу с Эмманюэлем. В этом году супруги отпразднуют 18 годовщину брака.

Брижит и Эмманюэль Макрон. Фото: Getty Images

