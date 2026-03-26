Зеленская засветила серьги украинского бренда за 120 тысяч: как они выглядят и где купить (фото)

Зеленская часто носит украшения этого бренда

Первая леди Украины Елена Зеленская уже давно закрепила за собой статус иконы стиля, отдавая предпочтение сдержанной элегантности и продуманным деталям в образах. Во время визита в США она вновь продемонстрировала изысканный наряд, эффектно подчеркнув его серьгами от украинского бренда.

На своей странице в Instagram Елена Зеленская поделилась фотографиями с саммита "Воспитание будущего вместе", который основала Мелания Трамп. Для мероприятия первая леди Украины выбрала костюм-двойку коричневого цвета с удлиненным жакетом и прямыми брюками.

Свой наряд она подчеркнула золотыми серьгам-шарами. Это украшение принадлежит украинскому бренду Guzema. На сайте можно приобрести серьги за 119 800 гривен. В описании указано, что они из коллекции Space Collection и придают любому образу особый акцент.

