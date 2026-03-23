Трамп загнал себя в тупик. Почему США не могут победить режим в Иране

Кулеба объяснил, что означает заявление о перемирии с Ираном

Заявление Дональда Трампа о пятидневном прекращении огня фактически является признанием того, что США не способны добиться победы над Ираном, а сам американский лидер оказался в стратегическом тупике.

Такую оценку озвучил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он объяснил, что Вашингтон не может ни уничтожить режим аятолл, ни убедительно объявить о своем успехе в войне.

Что нужно знать:

Трамп признал невозможность победы над Ираном

США находятся в стратегическом тупике

Изменение иранского режима требует слишком больших ресурсов

"Сегодняшнее заявление Дональда Трампа об объявлении прекращения огня на пять дней нужно воспринимать как первое публичное признание Дональда Трампа того факта, что он не способен победить Иран", – сказал он.

По мнению дипломата, глава Белого дома ищет выход, который в любом случае не будет для него хорошим. Причина в том, что Трамп не может провозгласить победу.

"Ты можешь провозгласить, что все, ты все уничтожил, но если режим аятолл сохраняется, то ты не можешь говорить о достижении целей в войне, потому что этот режим в конце концов будет восстанавливать свои силы и снова представлять тебе угрозу", — пояснил Кулеба.

Он считает, что Америке нужна огромная армия, чтобы только попытаться сменить режим в Тегеране безумной ценой, если начнется наземная операция. В то же время, Ирану нужно всего лишь поддерживать напряжение в Ормузском проливе.

"Ирану достаточно раз в день одну баллистическую ракету шмалять по какому-то энергообъекту в Саудовской Аравии, в Эмиратах, в Кувейте, где угодно, чтобы показывать, что они сопротивляются", — отметил экс-министр.

При этом США должны выпускать десятки ракет и совершать десятки рейсов бомбардировщиков, чтобы демонстрировать, как они уничтожают режим. Эта несоизмеримость загнала Трампа в тупик, из которого ему нужно выйти максимально прилично.

"Он не понимает, как это сделать. Хотя он может это сделать в любой день. объявить победу и себя даже убедить, но избирателя это не убедит. А впереди выборы, а Ирану просто достаточно держаться", – резюмировал Кулеба.

Ранее исполнительный руководитель Фонда исследований стран Персидского залива в Брюсселе доктор Кристиан Кох предположил, что США могут фактически устраниться от формирования нового порядка безопасности на Ближнем Востоке, оставив Иран ослабленным, но не побежденным и готовым к реваншу. В таком случае регион рискует надолго погрузиться в состояние нестабильности и постоянной угрозы атак.