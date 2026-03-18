Укр

Украинцы нашли, кто пишет речи Трампу. Самые смешные ляпы этого "автора"

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Парень, глава Соединенных Штатов Америки Новость обновлена 18 марта 2026, 12:28
Парень, глава Соединенных Штатов Америки. Фото Коллаж "Телеграф"

Американский лидер похоже, совершенно не переживает из-за отсутствия логики в своих словах

Президент США Дональд Трамп в своих заявлениях часто противоречит сам себе. Украинцы уже видели такую нелогичность в заявлениях мэра Киева Виталия Кличко и сделали смешной мем.

Шутку публикует Telegram-канал "Мемаграм". Она состоит из двух частей – видео заявления Трампа и кадров высказываний Кличко. Разные времена, разные люди, разные темы — но нелогичность в заявлениях та же.

Трамп сначала говорит, что США хотят, чтобы европейцы "пришли и помогли нам с проливом (Ормузским, — ред)". Вскоре, говоря о проливе, он заявляет — "моя позиция такова: нам никто не нужен".

Вторая часть мема – слова Кличко. Мэр столицы сказал "нам нужно не только время, нам нужно денег, потому что мы понимаем: нам не нужны деньги, не забирайте у нас деньги".

"Найден автор речей Трампа", — подписаны видео

Для понимания слов американского лидера отметим, что Ормузский пролив — это единственный морской путь, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном. Через него проходит около 20% мировой нефти. Иран фактически перекрыл пролив на фоне американо-израильской операции против него. Трамп просит помощи у европейских союзников, но они не спешат помогать.

Оговорки и "ляпы" Кличко стали мемами

С начала своего пребывания в кресле столичного мэра Виталий Кличко нередко смешил украинцев своими заявлениями. Звездный боксер стал мэром столицы в 2014 году, публичные речи давались ему нелегко. Некоторые его "фразочки" помнят до сих пор.

Виталий Кличко
Виталий Кличко

К примеру, вскоре после того, как он стал мэром Киева, Кличко жаловался, что Кабинет министров Украины уже месяц не подписывал документы о назначении его советников на должность заместителей: "У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в Кабмине ".

Летом того же года он очень смешно перепутал слова и посоветовал киевлянам "готовиться к земле". "Каждого из киевлян я прошу с пониманием относиться к этой проблеме, и просил бы всех киевлян точно также с особой составляющей обратиться к проблеме теплосбережения и подготовки к земле", — сказал столичный глава.

В декабре 2021 года мэр, поздравляя украинцев и горожан с новым годом, оговорился и сказал следующее: "С хорошим настроением встречаем новый 2220…2222 год…".

Стоит отметить, что сам Кличко с юмором относится к своим "ляпам". Он признавался журналистам, что от некоторых своих крылатых фраз он даже в восторге. Он даже издал книгу "Хто не чув, той побачить" — подборку своих забавных, абсурдных и неоднозначных высказываний.

Ранее "Телеграф" рассказал о 10 казусных ситуациях с Кличко и о его знаменитых оговорках, ставших мемами.

Теги:
#Виталий Кличко #Юмор #Дональд Трамп #Мемы