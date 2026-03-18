Украинцы нашли, кто пишет речи Трампу. Самые смешные ляпы этого "автора"

Американский лидер похоже, совершенно не переживает из-за отсутствия логики в своих словах

Президент США Дональд Трамп в своих заявлениях часто противоречит сам себе. Украинцы уже видели такую нелогичность в заявлениях мэра Киева Виталия Кличко и сделали смешной мем.

Шутку публикует Telegram-канал "Мемаграм". Она состоит из двух частей – видео заявления Трампа и кадров высказываний Кличко. Разные времена, разные люди, разные темы — но нелогичность в заявлениях та же.

Трамп сначала говорит, что США хотят, чтобы европейцы "пришли и помогли нам с проливом (Ормузским, — ред)". Вскоре, говоря о проливе, он заявляет — "моя позиция такова: нам никто не нужен".

Вторая часть мема – слова Кличко. Мэр столицы сказал "нам нужно не только время, нам нужно денег, потому что мы понимаем: нам не нужны деньги, не забирайте у нас деньги".

"Найден автор речей Трампа", — подписаны видео

Для понимания слов американского лидера отметим, что Ормузский пролив — это единственный морской путь, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном. Через него проходит около 20% мировой нефти. Иран фактически перекрыл пролив на фоне американо-израильской операции против него. Трамп просит помощи у европейских союзников, но они не спешат помогать.

Оговорки и "ляпы" Кличко стали мемами

С начала своего пребывания в кресле столичного мэра Виталий Кличко нередко смешил украинцев своими заявлениями. Звездный боксер стал мэром столицы в 2014 году, публичные речи давались ему нелегко. Некоторые его "фразочки" помнят до сих пор.

Виталий Кличко

К примеру, вскоре после того, как он стал мэром Киева, Кличко жаловался, что Кабинет министров Украины уже месяц не подписывал документы о назначении его советников на должность заместителей: "У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в Кабмине ".

Летом того же года он очень смешно перепутал слова и посоветовал киевлянам "готовиться к земле". "Каждого из киевлян я прошу с пониманием относиться к этой проблеме, и просил бы всех киевлян точно также с особой составляющей обратиться к проблеме теплосбережения и подготовки к земле", — сказал столичный глава.

В декабре 2021 года мэр, поздравляя украинцев и горожан с новым годом, оговорился и сказал следующее: "С хорошим настроением встречаем новый 2220…2222 год…".

Стоит отметить, что сам Кличко с юмором относится к своим "ляпам". Он признавался журналистам, что от некоторых своих крылатых фраз он даже в восторге. Он даже издал книгу "Хто не чув, той побачить" — подборку своих забавных, абсурдных и неоднозначных высказываний.

