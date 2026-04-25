Смертельная угроза на прогулке: как защитить собаку от укуса змеи

Татьяна Крутякова ,
Собака и пресмыкающийся Новость обновлена 25 апреля 2026, 13:31
Собака и пресмыкающийся. Фото Коллаж, "Телеграф"

Даже игры с пресмыкающимися могут закончиться плохо

Змеи представляют опасность не только для людей, но и для животных. Однако не всегда самое опасное – это яд пресмыкающийся.

Об этом "Телеграфу" рассказал герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак. По его словам, змеи — это хищники, которые быстро реагируют на угрозу жизни, а собаки или кошки — потенциальная опасность для них.

Марущак говорит, что змеи представляют опасность для домашних любимцев. Ведь они могут укусить собачку или кошку, которая играется или охотится на пресмыкающегося. Эта атака – вполне естественная защитная реакция.

"Даже если кошка может просто играть, змея этого не понимает, для нее любой такой контакт — это нападение. Поэтому змея может укусить. Даже если у нее нет яда, укус — это угроза занесения инфекции", — объясняет герпетолог.

По его словам, такое инфицирование случается достаточно редко, но оно опасно. Если же говорить о змеях, то они ядовиты и потенциально во время укуса могут убить любимца.

"Ее яд рассчитан преимущественно на мелких грызунов, но котик и собачка меньше человека. Фактически риск летальности в таком случае достаточно высок", — добавляет Марущак.

Как обезопасить животных от встречи со змеями

Герпетолог отмечает, что для защиты любимцев от пресмыкающихся есть несколько простых правил.

  1. Гулять с любимцами только в специально отведенных местах, где нет змей.
  2. Держать собак на поводке и исключать возможность ее контакта с потенциально опасными объектами.
  3. Выучить с животным базовые команды "Фу", "Нельзя" и т.д. Главное, чтобы любимец слушался даже при стрессовых ситуациях.
Что касается котов, Марущак добавил, во время их выгула без человека на даче или в частном секторе вероятность встретить змею выше. Но не следует забывать, что кошки – это хищники, они быстрые и ловкие. В большинстве случаев, если змея маленькая, кошка довольно легко расправляется с ней.

