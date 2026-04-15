Мусорная проблема Львова вышла за пределы Украины: возник международный скандал

Его строили поляки, однако не выполнили работы в обещанный срок и потеряли контракт

Во Львове из-за многочисленных нарушений расторгли контракт с польским подрядчиком, строившим мусороперерабатывающий завод. В Польше назвали это "недружественным шагом", "отрицательно влияющим на польско-украинские отношения".

Как сообщил Львовский горсовет, контракт был расторгнут 6 апреля из-за системных нарушений со стороны подрядчика — Control Process SA. Завод, который должен был заработать еще в октябре 2025 года, до сих пор находится на стадии строительства.

Заместитель министра иностранных дел Марцин Босацкий в интервью TVP Info раскритиковал решение властей Львова. Он назвал его "недружественным" и "портящим отношения между странами" и выразил надежду, что решение будет пересмотрено.

Это крайне негативный шаг со стороны властей Львова. Мы вмешиваемся на очень высоком уровне в контактах с властями Украины. Ждем изменения решения. Мэр Садовый, несомненно, должен пересмотреть это решение. Мы однозначно на стороне польской компании, – заявил Марцин Босацкий

Он добавил, что эта ситуация "отрицательно влияет на восприятие Украины в Польше". По словам заместителя главы МИД Польши, решение мэра Львова Андрея Садового о расторжении контракта с Control Process SA якобы является "произволом" и "совершенно непонятным". Босацкий отметил, что польское правительство уже вмешалось в это дело, которое "длится уже несколько недель".

Первый заместитель городского головы Андрей Москаленко сообщил детали ответа на запрос от посольства Польши в Украине о ситуации с польским подрядчиком строительства мусороперерабатывающего завода. Он подчеркнул, что действия уже бывшего подрядчика обладают признаками политического давления.

Еще до получения нашего официального ответа в публичном пространстве начали появляться заявления, брифинги и попытки сформировать нужную картинку, — пишет Москаленко.

Чиновник отметил, что Львов выполнил свои финансовые обязательства перед компанией, в том числе выплатил более 30 миллионов евро, включая кредитные средства. Однако завода, который должен был заработать осенью 2025 года, все еще нет.

Мы давали время, продлили сроки. Напрямую требовали выполнения контракта. Вместо этого объяснения, брифинги и новые истории о том, почему работы не выполнены или насколько процентов их сделали, — говорится в сообщении

Мусорный кризис во Львове начался в конце 2016 года, когда на Грибовицкой свалке после большого пожара погибли под завалами трое спасателей, пишет "Львывська пошта". После этого полигон был закрыт, город остался без места для вывоза отходов.

Мусор скапливался на улицах. Выход нашли странный – львовский мусор начали вывозить в Черновицкую, Николаевскую, Днепропетровскую и другие области. По состоянию на 2025 год бытовые отходы из Львова вывозятся на разные полигоны Львовской области, в частности в Стрый, Борислав и Буск.

Ранее "Телеграф" рассказывал о погоде во Львове на этой неделе. Придет потепление, но зонтики лучше не забывать.