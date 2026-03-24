"Нас спасла церковь рядом": заведение Клопотенко было в эпицентре атаки на Львов

С командой ресторана, по словам Евгения, все хорошо

Во вторник,25 марта, Львов оказался под обстрелом. В центре города был прилет российского "шахеда", в результате чего пострадали люди и были повреждены различные здания. Среди оказавшихся рядом с местом атаки заведений — кафе "Інші" от известного шеф-повара Евгения Клопотенко.

Шоумен сообщил, что его команда и помещение кафе в безопасности. Об этом Клопотенко написал в Threads.

"Час назад во Львове по центру попала ракета. Спасибо всем, кто написал, пишет и волнуется. С командой кафе "Інші", которое совсем рядом с местом попадания, все хорошо, с помещением — тоже. Сегодня нас буквально спасла церковь рядом. Но, к сожалению, уже сейчас известно о пострадавших. Берегите себя и близких

Клопотенко об атаке на Львов.

Клопотенко подчеркнул важность безопасности и поддержки. Церквь рядом помогла избежать повреждений, однако общая ситуация остается тревожной из-за пострадавших. Он также призвал людей поддерживать систему ПВО и заботиться о себе и родных.

Заведение "Інші" — известное львовское кафе, отличающееся современной кухней и авторскими блюдами Клопотенко. Несмотря на близость эпицентра обстрела, команда продолжает работать над безопасностью работников и посетителей.

