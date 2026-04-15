Сміттєва проблема Львова вийшла за межі України: виник міжнародний скандал

У Львові через численні порушення розірвали контракт із польським підрядником, що будував сміттєпереробний завод. У Польщі назвали це "недружнім кроком", який "негативно впливає на польсько-українські відносини".

Чому місто розірвало контракт з польським підрядником

Як повідомила Львівська міськрада, контракт було розірвано 6 квітня через системні порушення зі сторони підрядника — Control Process S.A. Завод, який мав запрацювати ще у жовтні 2025 року, досі перебуває на стадії будівництва.

У Польщі обурилися через рішення влади Львова

Заступник міністра закордонних справ Марцін Босацький в інтерв’ю TVP Info розкритикував рішення влади Львова. Він назвав його "недружнім" та таким, що псує відносини між країнами, й висловив сподівання, що рішення буде переглянуте.

Це вкрай негативний крок з боку влади Львова. Ми втручаємося на дуже високому рівні у контактах з владою України. Чекаємо на зміну рішення. Пан мер Садовий, безсумнівно, має переглянути це рішення. Ми однозначно на боці польської компанії, – заявив Марцін Босацький

Він додав, що ця ситуація "негативно впливає на сприйняття України в Польщі". За словами заступника глави МЗС Польщі, рішення мера Львова Андрія Садового про розірвання контракту з Control Process S.A нібито є "свавільним" і "абсолютно незрозумілим". Босацький зазначив, що польський уряд вже втрутився у цю справу, яка "триває вже кілька тижнів".

Львів відповів та заявив про політичний тиск

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко повідомив деталі відповіді на запит від посольства Польщі в Україні щодо ситуації з польським підрядником будівництва сміттєпереробного заводу. Він наголосив, що дії вже колишнього підрядника мають ознаки політичного тиску.

Ще до отримання нашої офіційної відповіді в публічному просторі почали зʼявлятися заяви, брифінги та спроби сформувати потрібну їм картинку, — пише Москаленко

Чиновник зазначив, що Львів виконав свої фінансові зобов’язання перед компанією, зокрема виплатив понад 30 мільйонів євро, включно з кредитними коштами. Проте заводу, який мав запрацювати восени 2025 року все ще немає.

Ми давали час, продовжували терміни. Напряму вимагали виконання контракту. Замість цього — пояснення, брифінги і нові історії про те, чому роботи не виконані або наскільки відсотків їх зробили, — йдеться у повідомленні

Львів вже 10 років має проблеми зі сміттям

Сміттєва криза у Львові розпочалась у кінці 2016 року, коли на Грибовицькому сміттєзвалищі після великої пожежі загинули під завалами троє рятувальників, пише "Львівська пошта". Після цього полігон було закрито, місто залишилося без місця для вивезення відходів.

Сміття накопичувалося на вулицях. Вихід знайшли дивний — львівське сміття почали вивозити в Чернівецьку, Миколаївську, Дніпропетровську та інші області. Станом на 2025 рік побутові відходи зі Львова вивозять на різні полігони Львівської області, зокрема в Стрий, Борислав і Буськ.

