Россия хочет создать "буферную зону" в Винницкой области. Что известно об угрозе с Приднестровья

Российские войска в регионе "засели" еще с 90 годов

В планах России появился пункт создания буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Такие намерения врага зафиксированы впервые.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью "РБК-Украина". По его словам, паниковать из-за этого не стоит, потому что на данный момент сил для реализации этих намерений он не видит.

Что известно о Приднестровье и как россияне через него угрожают Украине

Приднестровье (ПМР) – это непризнанная пророссийская "республика" на левом берегу Днестра. Это часть Молдовы, где после войны 1992 года находятся российские войска. Регион существует в состоянии замороженного конфликта, контролируется Россией и используется для давления на Кишинев и Киев.

В последний раз ситуация обострилась в конце прошлого года. Россия развернула масштабную деятельность в Приднестровском регионе Молдовы, пытаясь заставить Украину перебрасывать ресурсы на новое направление обороны. Были опасения, что РФ будет наступать на Одессу и Винницу.

Непризнанное Приднестровье граничит с двумя областями Украины:

Одесская область — самый большой участок границы проходит именно там (южная и центральная части непризнанной республики)

Винницкая область — граничит с северной частью Приднестровья

Общая протяженность этого участка украинско-молдовской границы составляет около 450 километров. По решению кабмина от 26 февраля 2022 года все пункты пропуска там закрыты.

Пересечь границу с Молдовой сейчас можно только на тех участках, которые контролируются официальным Кишиневом. Ранее на границе Украины с Приднестровьем работало более 20 пунктов пропуска.

Одесская область:

Кучурган – Первомайск (трасса Одесса – Тирасполь).

Платоново — Новые Гояны (трасса Кропивницкий — Платоново).

Великоплоское — Малаешты

Гребеники — Тирасполь

и т.д.

Винницкая область:

Болган — Хрустовая (Песчанский район).

Студен — Ротор.

Грабаровка — Окница.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему Украине важно решить вопрос Приднестровья. Об этом на YouTube -канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний.