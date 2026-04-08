Россия хочет создать "буферную зону" в Винницкой области. Что известно об угрозе с Приднестровья
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Российские войска в регионе "засели" еще с 90 годов
В планах России появился пункт создания буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Такие намерения врага зафиксированы впервые.
Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью "РБК-Украина". По его словам, паниковать из-за этого не стоит, потому что на данный момент сил для реализации этих намерений он не видит.
Что известно о Приднестровье и как россияне через него угрожают Украине
Приднестровье (ПМР) – это непризнанная пророссийская "республика" на левом берегу Днестра. Это часть Молдовы, где после войны 1992 года находятся российские войска. Регион существует в состоянии замороженного конфликта, контролируется Россией и используется для давления на Кишинев и Киев.
В последний раз ситуация обострилась в конце прошлого года. Россия развернула масштабную деятельность в Приднестровском регионе Молдовы, пытаясь заставить Украину перебрасывать ресурсы на новое направление обороны. Были опасения, что РФ будет наступать на Одессу и Винницу.
Непризнанное Приднестровье граничит с двумя областями Украины:
- Одесская область — самый большой участок границы проходит именно там (южная и центральная части непризнанной республики)
- Винницкая область — граничит с северной частью Приднестровья
Общая протяженность этого участка украинско-молдовской границы составляет около 450 километров. По решению кабмина от 26 февраля 2022 года все пункты пропуска там закрыты.
Пересечь границу с Молдовой сейчас можно только на тех участках, которые контролируются официальным Кишиневом. Ранее на границе Украины с Приднестровьем работало более 20 пунктов пропуска.
Одесская область:
- Кучурган – Первомайск (трасса Одесса – Тирасполь).
- Платоново — Новые Гояны (трасса Кропивницкий — Платоново).
- Великоплоское — Малаешты
- Гребеники — Тирасполь
- и т.д.
Винницкая область:
- Болган — Хрустовая (Песчанский район).
- Студен — Ротор.
- Грабаровка — Окница.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему Украине важно решить вопрос Приднестровья.