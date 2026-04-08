Атаки по Украине длятся теперь и днем и ночью: в чем суть новой тактики России

Комбинированные обстрелы растягиваются на сутки и достигают до 1000 целей

Россия стала комбинировать ночные атаки по Украине с дневными и это неспроста. Враг хочет запугать гражданское население и нанести ему большие потери.

Такое мнение высказал заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью "РБК-Украина". По его словам, ранее давление формировалось через удары по энергетике и отоплению.

"Отопительный сезон закончился, они стремятся дальше терроризировать гражданское население. Вот они это и делают. Также здесь есть и экономическая составляющая. Массированные атаки посреди рабочего дня существенно парализуют бизнес", — говорит Палиса.

Он добавил, что Силы обороны эффективно работают по инфраструктуре противника, которую он задействует для запуска дронов по Украине. В пример Палиса приводит недавнюю атаку на Донецкий аэропорт, уничтожение ретрансляторов для БПЛА в Крыму.

"Соответственно, такие атаки уменьшают инфраструктурные возможности врага. И россияне в результате не могут одновременно запускать до тысячи БПЛА. Поэтому они растягивают эти запуски в течение суток", — подытожил Палиса.

Павел Палиса. Фото: Facebook

В то же время директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский рассказал "Телеграфу", что россияне сменили логику дроновых ударов. Также "шахеды" чаще бьют по Украине днем, так как теперь противник может ими лучше управлять прямо во время полета.

"Переход к дневным атакам напрямую связан с развитием сетевых (mesh) систем связи. Они дают не классическое ручное управление, а возможность влиять на миссию: корректировать маршрут, изменять цели, адаптировать поведение дрона уже в полете. Фактически это переход от "запустил и забыл" к "запустил и сопровождаешь через сеть". День добавляет еще один критический фактор – сенсоры. Камеры в светлое время суток дают гораздо больше данных для навигации, распознавания целей и донаведения. То есть дроны становятся "умнее" не сами по себе, а из-за лучшего качества входящей информации", — объяснил Храпчинский.

Предыстория

В последние недели враг заметно сменил тактику. Если раньше он бил по Украине ракетами и "шахедами" преимущественно в ночное время, то сейчас он либо комбинирует атаки — бьет с ночи и продолжает днем, или же просто утром или днем.

Ключевые атаки:

24 марта 2026

556 БПЛА ночью + 426 днем

В общей сложности почти 1000 в сутки

Атака продолжалась и днем

31 марта – 1 апреля

339 дронов ночью + 361 днем

700+ дронов в сутки

Вторая волна произошла днем

1 апреля

80+ дронов днем

3 апреля

Утром дроны + ракеты

Атака по Украине 3 апреля. Карта: monitor

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Сергей Сухомлин рассказал, как враг меняют тактику своих ударов: на этом этапе у них под прицелом подача воды, резервуары и дамбы.