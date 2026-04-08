"Обокрала" команду и засветилась на вокзале: Могилевская сбежала с концерта в сценическом платье (видео)

Певица едва успела на поезд

Украинская певица Наталья Могилевская после концерта в Днепре устроила настоящий забег. И все ради того, чтобы успеть на поезд. Артистка так торопилась, что даже не переодела концертное платье.

Могилевская на своей странице в Инстаграм рассказала, что выступление еще было в разгаре в 22:15, а уже в 22:25 ее поезд должен был отправляться. Времени на сборы вообще не было, поэтому она просто побежала с концерта на вокзал. И да — прямо в сценическом платье и на каблуках.

По словам певицы, доехать до вокзала удалось всего за 8 минут. Поезд уже закрыли, но команда буквально запрыгнула в последний момент.

"22:15 я еще пела, а в 22:25 — отправление поезда. Спросила у зрителей который час... и побежала прямо в концертном костюме и с микрофоном", — рассказала Могилевская

Самое интересное, что Могилевская поехала не только в концертном образе, но и со всей техникой на себе. В костюме остались бодипаки, гарнитура, микрофон и наушники. Поэтому, как пошутила звезда, это техническая служба тура точно запомнит.

Несмотря на этот марафон, певица поблагодарила Днепр за два концерта и теплый прием. Говорит, было настолько горячо, что даже холодный вокзал не перебил эти эмоции.

