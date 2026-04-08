Росія хоче створити "буферну зону" на Вінниччині. Що відомо про загрозу з Придністров'я

Російські війська в регіоні "засіли" ще з 90 років

В планах Росії з'явився пункт щодо створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я. Такі наміри ворога зафіксовано вперше.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв'ю "РБК-Україна". За його словами, панікувати через це не варто, тому що на цей момент сил для реалізації цих намірів він не бачить.

Що відомо про Придністров'я та як росіяни через нього загрожують Україні

Придністров'я (ПМР) — це невизнана проросійська "республіка" на лівому березі Дністра. Це — частина Молдови, де після війни 1992 року перебувають російські війська. Регіон існує у стані замороженого конфлікту, контролюється Росією та використовується для тиску на Кишинів та Київ.

Востаннє ситуація загострилася наприкінці минулого року. Росія терміново розгорнула масштабну діяльність у Придністровському регіоні Молдови, намагаючись змусити Україну перекидати ресурси на новий напрямок оборони. Були побоювання, що РФ наступатиме на Одесу та Вінницю.

Невизнане Придністров'я межує з двома областями України:

Одеська область — найбільша ділянка кордону проходить саме там (південна та центральна частини невизнаної республіки)

Вінницька область — межує з північною частиною Придністров'я

Загальна протяжність цієї ділянки українсько-молдовського кордону становить близько 450 кілометрів. За рішенням кабміну від 26 лютого 2022 року всі пункти пропуску там закрито.

Перетнути кордон з Молдовою зараз можна лише на тих ділянках, які контролюються офіційним Кишиневом. Раніше на кордоні України з Придністров'ям працювало понад 20 пунктів пропуску.

Одеська область:

Кучурган — Первомайськ (траса Одеса — Тирасполь).

Платонове — Нові Гояни (траса Кропивницький — Платонове).

Великоплоське — Малаєшти

Гребеники — Тирасполь

тощо

Вінницька область:

Болган — Хрустова (Піщанський район).

Студена — Ротар.

Грабарівка — Окниця.

