Прорабатываем худшие сценарии. Братчук прокомментировал новую угрозу из Приднестровья

Россия не впервые использует свое присутствие в регионе для давления на Украину

У России есть планы по созданию буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. "Телеграф" попросил представителя Украинской добровольческой армии Сергея Братчука оценить риски.

Для того чтобы реагировать на те риски, вызовы, которые являются потенциальными, всегда моделируется ситуация даже худших сценариев, которые могут и не состояться, и не состоятся. Это ясно. Но моделировать их нужно, иметь алгоритм ответных действий, — объяснил он

Сергей Братчук

По его словам, моделируются разные ситуации и сценарии. Это позволяет быть готовым к возможным угрозам.

Поэтому очевидно, что ситуации смоделированы разные и это наоборот внушает уверенность, что мы рассматриваем разные варианты того, что может произойти или не может, но в любом случае мы готовы ко всему. И это наоборот должно вселять уверенность и в Силы обороны, и в военно-политическое руководство, которое владеет ситуацией и видит ее, и соответственно сможет реагировать и реагирует, — Сергей Братчук

Что сказал Палиса об угрозе из Приднестровья

Заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса сообщил, что в планах России появился пункт создания буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Такие намерения врага зафиксированы впервые. В то же время, по словам Палисы, паниковать не стоит, потому что сил для реализации этих намерений у РФ сейчас нет.

