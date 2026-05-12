Винница может остаться без воды на долгое время: все подробности

В областном центре произошло по меньшей мере две аварии за один день

В Виннице остановилась главная водопроводная станция из-за проблем с электропитанием. Город сейчас будет без воды или с сильно пониженным давлением. Бригады работают над восстановлением электроэнергии.

Об этом сообщили в Винницком областном водоканале. На вопросы в комментариях представители предприятия добавили:

"Станция пока обесточена. Это значит, что когда нет света — нет воды. Восстановим свет, сможем запустить и ее. Сообщим, когда сначала вернем электропитание на станцию. А наполнение водопроводов по городу после запуска станции может занять до 6 часов".

Позже стало известно, что запустили первый подъем – подачу воды на станцию. Работники возобновляют питание станции 2-го подъема, осуществляющего подачу воды со станции на город.

"Когда запустим станцию полностью и начнем наполнять водопроводы, сообщим. Сейчас уже сформировали аварийную бригаду, которая будет работать во время наполнения водопроводов — чтобы исключить возможные утечки и оперативно стравливать воздух из системы", — написали в облводоканале.

Стоит отметить, что на несколько часов ранее сообщалось об отсутствии воды в части Винницы из-за сильной утечки на магистральном водопроводе диаметром 300 мм. Коммунальщики даже публиковали фото разлома на трубе, до которого докопался бульдозер.

Треснувшая труба в Виннице

Горожане были неприятно удивлены таким совпадением. Также в комментариях пишут, что станция за последнее время останавливается слишком часто и выражают свое возмущение.

Кроме того, винничанам не понравилось, что, по их мнению, причину проблем с электричеством искали слишком долго.

