Запрет строгий, но есть варианты: где в Украине можно порыбачить весной

Ориентировочно ограничения введены до конца июня

Уже через несколько дней на многих водоемах Украины будет введен нерестовый запрет на вылов рыбы. Нарушителям грозят значительные штрафы.

Несмотря на это, возможность порыбачить все же остается, хотя и с определенными ограничениями. Об этом рассказал заведующий сектором любительского рыболовства Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Иван Меть.

Когда начинается нерестовый запрет?

В Украине ежегодные весенне-летние ограничения на лов рыбы в период ее размножения или нерестовый запрет начинается с 1 апреля 2026 года. Однако точная дата введения запрета зависит от конкретной области.

В целом дата 1 апреля обобщена, поскольку в этот период начинает нереститься большинство водных биоресурсов Украины. Некоторые виды нерестятся раньше, некоторые позже.

Что влияет на начало нереста разных рыб

Начало нереста для разных видов рыб зависит от температуры воды в конкретном водоеме. Чтобы рыбаки могли лучше ориентироваться в этом, специалисты Госрыбагентства создали так называемый "нерестовый термометр".

Нерестовый термометр от Госрыбагентства. Фото Скриншот

У одних видов период размножения начинается при 4-6°C, а у других – при +10°C или даже при +20°C. В связи с этим, точные даты нерестового запрета – для каждой отдельной области Украины – публикуют на сайтах территориальных подразделений рыбоохранного патруля и на официальных ресурсах Госрыбагентства.

Ориентировочные сроки нереста

Общие сроки нереста рыбы зависят от типа водоемов. В целом ограничения установлены:

В водохранилищах — с 1 апреля по 10 июня;

в реках — до 20 мая;

в придаточных водах рек – до 30 июня.

Где можно рыбачить?

В то же время полного запрета на рыбалку во время нереста нет. Так, в пределах населенных пунктов ловить рыбу разрешено со следующими ограничениями:

удочкой, имеющей не более двух крючков на одного человека (одна удочка с двумя крючками или две удочки по одному крючку);

спиннингом с искусственной или природной приманкой;

исключительно с берега;

за пределами нерестилищ;

Также может быть разрешен рыболовство во время нереста на водоемах, принадлежащих субъектам аквакультуры — на платных водоемах. В таких случаях рыба является собственностью хозяйства, поэтому арендатор самостоятельно устанавливает правила отлова.

Иван Мэть. Фото Скриншот

Где запрещается рыбачить и какие штрафы грозят нарушителям?

В этот период действуют строгие ограничения по местам рыбалки. Запрещено ловить рыбу:

на нерестилищах;

на специально определенных участках водоемов;

на миграционных путях рыбы;

в зонах с дополнительными локальными ограничениями. Список таких мест определяются отдельно для каждой области и публикуются официальными органами.

Ответственность за нарушение может быть ощутима. Так, предусмотрены административные штрафы:

за мелкие нарушения – до 170 грн;

за более серьезные – до 680 грн.

Однако это "символические" суммы, поскольку основные финансовые потери возникают из-за компенсации за незаконно выловленную рыбу. И за браконьерство штрафы значительно больше:

щука – 3468 грн;

судак – 3587 грн;

сом – 5117 грн;

сазан – 3706 грн;

окунь – 3162 грн;

лещ – 1649 грн;

плотва – 1564 грн;

рак – 3332 грн.

То есть один улов может обойтись рыбаку в десятки тысяч гривен. Если нарушение наносит значительный ущерб, вступает в действие Уголовный кодекс Украины. В таких случаях предусмотрено:

штраф от 17000 до 51000 грн;

конфискацию снастей и средств ловли;

возможное ограничение или лишение свободы до 3 лет.

Рыбакам рекомендуют иметь при себе документы, а также средства для измерения веса и длины улова, чтобы избежать непреднамеренных нарушений. Контроль в период нереста традиционно усиливается, работают рыбоохранные патрули, проводятся проверки, а штрафы выписываются гораздо чаще, чем в обычный период.

Общие правила рыбалки в Украине. Инфографика Госрыбагентство

