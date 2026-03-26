Повернувся в Україну та одразу під суд. Який запобіжний захід обрали Гусакову

Блогер перебував за кордоном з червня 2025

У четвер, 26 березня, суд обрав запобіжний захід Назарію Гусакову, який напередодні повернувся в Україну. Чоловік буде знаходитись під домашнім арештом.

Про це повідомляє кореспондент hromadske. Зазначається, що обрання запобіжного заходу було обумовлене станом здоров'я підозрюваного.

За рішенням суду, Гусаков зможе залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги. При цьому адвокат підсудного просив суддю пом'якшити вирок до нічного домашнього арешту, адже Гусаков двічі на день потребує вентиляції легень і має гуляти на свіжому повітрі. Суддя підтримав це клопотання.

Назарій Гусаков

Зауважимо, що генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив, що 25 березня Гусаков повернувся в Україну. До цього він перебував в Італії на лікуванні. По прибуттю підозрюваному повідомили про зміну підозри.

"Правова кваліфікація дій не змінилася, однак у ході розслідування зросла кількість потерпілих – з 34 до 96 осіб, а також збільшилася сума завданих збитків – з 1,3 млн грн до 2 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Що передувало

У червні 2025 року Назарій Гусаков відмовився публічно звітувати про витрачені донати на його лікування. Напередодні він проводив збір коштів у соціальних мережах і Telegram-каналах. Основною підставою звернення до українців була потреба у дорогому препараті для лікування СМА.

Але згодом виявилось, що з червня 2024 року Гусаков отримував цей препарат безкоштовно. Львівська міська рада закупала його коштом бюджету. На тлі оприлюднення цієї інформації українці почали вимагати звітів про витрати донатів, але чоловік відмовив.

Назарій Гусаков збирав гроші не тільки на себе, а й на різні соціальні проєкти

Додамо, що збір Гусакову на лікування підтримували медійні особи та інфлюєнсери. Після відмови прозвітувати з'явились чутки про нецільові витрати, а саме азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та особисті потреби.

Першу підозру у шахрайстві (ч. 5 ст. 190 КК України) Гусакову вручили у липні 2025. За версією слідства, він зібрав понад 1,3 млн грн (пізніше сума зросла до 2 млн грн) на лікування СМА.

При цьому у червні 2025 стало відомо, що Гусаков виїхав з України. Як повідомив тоді президент Зеленський, чоловік перетнув кордон ще 13 червня, а підозру отримав у липні. Наприкінці червня 2025 з'явилась інформація, що поліція проводить обшуки у кватирах блогера на тлі підозри у шахрайстві. Правоохоронці також перевіряли його родичів, друзів і знайомих. Вже у липні 2025 з'ясувалось, що блогер перебував в Італії на лікуванні.

Обшуки у друзів та родичів Гусакова

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Гусаков пропонував жінкам "утримання в обмін на секс". Здебільшого це були жінки з маленькими дітьми. Постраждалі від його слів звернулись до журналістів після публікації інформації про шахрайство чоловіка.