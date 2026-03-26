Как скоро возобновятся полеты в Украине? Эксперты прокомментировали заявление Wizz Air

Не обошлось и без теории "двойного дна", ведь эта компания — венгерская

Авиакомпания Wizz Air обнародовала в Instagram сообщение, которое вызвало бурную реакцию из-за месседжа "Украина, мы возвращаемся домой". После заявления лоукостера эксперты заговорили о подлинных мотивах компании.

Что нужно знать:

Авиакомпания Wizz Air заявила о "возвращении" в Украину, но пока речь идет скорее об интересе к рынку

Перевозчики демонстрируют готовность возобновить полеты сразу после открытия воздушного пространства

Украинский авиарынок имеет большой потенциал, но без завершения войны никакие планы не могут быть реализованы

Подобные сигналы ранее посылали Ryanair и airBaltic

"Телеграф" поинтересовался у экспертов, может ли это означать быстрое возобновление полетов и почему компания заговорила об этом именно сейчас. Бывший министр транспорта Василий Шевченко (2009-2010 гг.) считает, что своего рода подтверждение того, что компания "с Украиной" и авиакомпании могут просто декларировать готовность открыть полеты при первой возможности.

По мнению Шевченко, заявления Wizz Air о возможном возвращении в Украину – это скорее сигнал об интересе к рынку. По его словам, украинский авиационный рынок имеет большой потенциал и давно нуждается в развитии, ведь сначала его притормозил COVID-19, а затем полномасштабная война. Важным фактором было также соглашение о совместном авиационном пространстве с ЕС (подписанное 12 октября 2021 г.), которое открывало возможности для европейских перевозчиков и могло реформировать всю отрасль.

Однако никакие заявления авиакомпаний не имеют практического значения без завершения войны и открытия воздушного пространства. "Без остановки войны, при таких дальнобойных средствах, которые сейчас используются против Украины и Украины, на сегодняшний день это в Украине сделать невозможно. Если мы говорим о перспективе развития, то это перспектива за счет авиационного парка Европейского Союза, которых хотят развиваться, заказывают самолеты, ожидающие соответствующие решения", — говорит Шевченко. Подобные месседжи звучали и раньше других перевозчиков, в частности от компании Ryanair, которые давали на восстановление четыре-шесть недель после прекращения войны.

Тем не менее, есть один нюанс – Wizz Air – венгерская компания. Шевченко отметил, что если это начало найма сотрудников с целью открытия авиапространства, то подобное вызывает несколько мыслей. "Во-первых, потому что они знают из российских инсайдерских источников, что скоро война закончится. Тогда это положительное решение. А если они этого не знают и действуют наугад, например, чтобы показать перед выборами рост этой авиакомпании, а потом, например, через некоторое время авиакомпания начинает увольнять сотрудников, потому что украинское авиационное пространство так и не открылось. И виновата в этом Украина, например", — говорит экс-министр.

Заметим, Украина и Венгрия пока не в лучших отношениях, в частности, из-за блокирования Будапештом евроинтеграционных процессов Киева и неоднозначной позиции правительства Виктора Орбана относительно российской агрессии.

Авиационный эксперт Богдан Долинце советует не обращать внимания на заявления лоукостеров. "Если такое заявление делает Wizz Air или Ryanair, я бы не придавал этому большого значения. Летом 2022 года они уже однажды "вытянули" деньги у пассажиров, полгода пользовались ими и только потом вернули. По сути, беспроцентный кредит", — отмечает он, вспоминая начало полномасштабного вторжения, когда авиакомпании удерживали средства пассажиров на фоне неопределенности с авиаперелетами, а затем предлагали ваучеры.

Что нужно, чтобы открыть небо Украины для гражданских самолетов

Авиационный юрист Андрей Гук отмечает, что для полетов иностранных компаний в Украину важен не только вопрос открытого авиационного пространства Украины. "Иностранные авиационные органы для своих авиакомпаний также должны признать украинское воздушное пространство безопасным и отменить ограничения на полеты. А этого не произойдет только потому, что Украина объявит пространство безопасным. Они будут проводить собственную оценку рисков. Поэтому должно быть и решение Украины, и EASA, и отдельных стран ЕС, и самих авиакомпаний", — говорит эксперт, однако говорит — о такой совокупности говорить рано.

Аэропорт Борисполь до коронавируса и вторжения

Украина, в свою очередь, тоже должна быть полностью готова. На это потребуется как минимум несколько месяцев после открытия неба, уверен Гук: "Аэропорты и вся инфраструктура, аэронавигация, Госавиаслужба — все должны быть готовы. Иметь сертификаты, сертифицированных специалистов и страховку".

Могут ли открыть полеты во время войны

Как отметил Гук, приоритетом является безопасность людей как в самолетах в небе, так и на земле в аэропортах. У Украины есть наработки по протоколам, однако гарантий для работы нет.

Существуют наработки, какие протоколы должны действовать в условиях войны, но пока не хватает решимости и гарантий безопасности для аэропортов и средств ПВО, чтобы принимать такие решения и нести ответственность за последствия. Мы видим, как от ударов страдают железная дорога, вокзалы, поезда. Стоит ли авиасообщение этих рисков — сложный вопрос. С точки зрения выживания украинской авиации и инфраструктуры — может, и да, с точки зрения безопасности людей — вопрос открыт, и над ним должна работать рабочая группа [Минразвития]. Андрей Гук, авиационный юрист

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не только известные лоукостеры декларируют готовность работать в Украине. О своем интересе заявляла и одна из самых безопасных латвийская авиакомпания AirBaltic. Компания готова открыть рейсы в Киев и Львов, как только разрешит ситуация.