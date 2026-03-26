Как скоро возобновятся полеты в Украине? Эксперты прокомментировали заявление Wizz Air
Не обошлось и без теории "двойного дна", ведь эта компания — венгерская
Авиакомпания Wizz Air обнародовала в Instagram сообщение, которое вызвало бурную реакцию из-за месседжа "Украина, мы возвращаемся домой". После заявления лоукостера эксперты заговорили о подлинных мотивах компании.
Что нужно знать:
- Авиакомпания Wizz Air заявила о "возвращении" в Украину, но пока речь идет скорее об интересе к рынку
- Перевозчики демонстрируют готовность возобновить полеты сразу после открытия воздушного пространства
- Украинский авиарынок имеет большой потенциал, но без завершения войны никакие планы не могут быть реализованы
- Подобные сигналы ранее посылали Ryanair и airBaltic
"Телеграф" поинтересовался у экспертов, может ли это означать быстрое возобновление полетов и почему компания заговорила об этом именно сейчас. Бывший министр транспорта Василий Шевченко (2009-2010 гг.) считает, что своего рода подтверждение того, что компания "с Украиной" и авиакомпании могут просто декларировать готовность открыть полеты при первой возможности.
По мнению Шевченко, заявления Wizz Air о возможном возвращении в Украину – это скорее сигнал об интересе к рынку. По его словам, украинский авиационный рынок имеет большой потенциал и давно нуждается в развитии, ведь сначала его притормозил COVID-19, а затем полномасштабная война. Важным фактором было также соглашение о совместном авиационном пространстве с ЕС (подписанное 12 октября 2021 г.), которое открывало возможности для европейских перевозчиков и могло реформировать всю отрасль.
Однако никакие заявления авиакомпаний не имеют практического значения без завершения войны и открытия воздушного пространства. "Без остановки войны, при таких дальнобойных средствах, которые сейчас используются против Украины и Украины, на сегодняшний день это в Украине сделать невозможно. Если мы говорим о перспективе развития, то это перспектива за счет авиационного парка Европейского Союза, которых хотят развиваться, заказывают самолеты, ожидающие соответствующие решения", — говорит Шевченко. Подобные месседжи звучали и раньше других перевозчиков, в частности от компании Ryanair, которые давали на восстановление четыре-шесть недель после прекращения войны.
Тем не менее, есть один нюанс – Wizz Air – венгерская компания. Шевченко отметил, что если это начало найма сотрудников с целью открытия авиапространства, то подобное вызывает несколько мыслей. "Во-первых, потому что они знают из российских инсайдерских источников, что скоро война закончится. Тогда это положительное решение. А если они этого не знают и действуют наугад, например, чтобы показать перед выборами рост этой авиакомпании, а потом, например, через некоторое время авиакомпания начинает увольнять сотрудников, потому что украинское авиационное пространство так и не открылось. И виновата в этом Украина, например", — говорит экс-министр.
Заметим, Украина и Венгрия пока не в лучших отношениях, в частности, из-за блокирования Будапештом евроинтеграционных процессов Киева и неоднозначной позиции правительства Виктора Орбана относительно российской агрессии.
Авиационный эксперт Богдан Долинце советует не обращать внимания на заявления лоукостеров. "Если такое заявление делает Wizz Air или Ryanair, я бы не придавал этому большого значения. Летом 2022 года они уже однажды "вытянули" деньги у пассажиров, полгода пользовались ими и только потом вернули. По сути, беспроцентный кредит", — отмечает он, вспоминая начало полномасштабного вторжения, когда авиакомпании удерживали средства пассажиров на фоне неопределенности с авиаперелетами, а затем предлагали ваучеры.
Что нужно, чтобы открыть небо Украины для гражданских самолетов
Авиационный юрист Андрей Гук отмечает, что для полетов иностранных компаний в Украину важен не только вопрос открытого авиационного пространства Украины. "Иностранные авиационные органы для своих авиакомпаний также должны признать украинское воздушное пространство безопасным и отменить ограничения на полеты. А этого не произойдет только потому, что Украина объявит пространство безопасным. Они будут проводить собственную оценку рисков. Поэтому должно быть и решение Украины, и EASA, и отдельных стран ЕС, и самих авиакомпаний", — говорит эксперт, однако говорит — о такой совокупности говорить рано.
Украина, в свою очередь, тоже должна быть полностью готова. На это потребуется как минимум несколько месяцев после открытия неба, уверен Гук: "Аэропорты и вся инфраструктура, аэронавигация, Госавиаслужба — все должны быть готовы. Иметь сертификаты, сертифицированных специалистов и страховку".
Могут ли открыть полеты во время войны
Как отметил Гук, приоритетом является безопасность людей как в самолетах в небе, так и на земле в аэропортах. У Украины есть наработки по протоколам, однако гарантий для работы нет.
Существуют наработки, какие протоколы должны действовать в условиях войны, но пока не хватает решимости и гарантий безопасности для аэропортов и средств ПВО, чтобы принимать такие решения и нести ответственность за последствия. Мы видим, как от ударов страдают железная дорога, вокзалы, поезда. Стоит ли авиасообщение этих рисков — сложный вопрос. С точки зрения выживания украинской авиации и инфраструктуры — может, и да, с точки зрения безопасности людей — вопрос открыт, и над ним должна работать рабочая группа [Минразвития].
Есть наработки, какие протоколы должны работать для работы во время войны, но пока не хватает воли и гарантий безопасности для аэропортов, средств ПВО, чтобы принимать такие решения
Ранее "Телеграф" рассказывал, что не только известные лоукостеры декларируют готовность работать в Украине. О своем интересе заявляла и одна из самых безопасных латвийская авиакомпания AirBaltic. Компания готова открыть рейсы в Киев и Львов, как только разрешит ситуация.