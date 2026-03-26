Чи варто очікувати на швидке відкриття аеропортів? Експерти оцінили заяву Wizz Air

Не обійшлося і без теорії "подвійного дна", адже ця компанія — угорська

Авіакомпанія Wizz Air оприлюднила в Instagram допис, який викликав бурхливу реакцію через меседж "Україно, ми повертаємося додому". Після заяви лоукостера експерти заговорили про справжні мотиви компанії.

Що потрібно знати:

Авіакомпанія Wizz Air заявила про "повернення" в Україну, але поки що йдеться скоріш інтерес до ринку

Перевізники демонструють готовність відновити польоти одразу після відкриття повітряного простору

Український авіаринок має великий потенціал, але без завершення війни жодні плани не можуть бути реалізовані

Подібні сигнали раніше надсилали Ryanair та airBaltic

"Телеграф" поцікавився в експертів, чи може це означати швидке відновлення польотів і чому компанія заговорила про це саме зараз. Колишній міністр транспорту Василь Шевченко (2009–2010 рр.) вважає, що свого роду підтвердження того, що компанія "з Україною" і авіакомпанії можуть просто декларувати готовність відкрити польоти за першої можливості.

На думку Шевченка, заяви Wizz Air про можливе повернення в Україну — це радше сигнал про інтерес до ринку. За його словами, український авіаційний ринок має великий потенціал і давно потребує розвитку, адже спочатку його пригальмував COVID-19, а потім — повномасштабна війна. Важливим фактором була також угода про спільний авіаційний простір з ЄС (підписана 12 жовтня 2021 року), яка відкривала можливості для європейських перевізників і могла реформувати всю галузь.

Однак, жодні заяви авіакомпаній не мають практичного значення без завершення війни та відкриття повітряного простору. "Без зупинки війни, при таких далекобійних засобах, які зараз використовуються проти України і Україною, на сьогоднішній день це в Україні зробити неможливо. Якщо ми говоримо про перспективу розвитку, то це перспектива за рахунок авіаційного парку Європейського Союзу, яких хочуть розвиватися, які замовляють літаки, які очікують відповідні рішення.", — каже Шевченко. Подібні меседжі лунали і раніше від інших перевізників, зокрема від компанії Ryanair, які давали на відновлення чотири — шість тижнів після припинення війни.

Проте, є один нюанс — Wizz Air — угорська компанія. Шевченко зазначив, що якщо це початок наймання працівників з метою відкриття авіапростору, то подібне викликає кілька думок. "Перша, бо вони знають з Росії інсайд, що скоро війна зупиниться. Тоді це позитивне рішення. А якщо вони не знають цього і рухаються навмання, наприклад, щоб показати перед виборами зростання цієї авіакомпанії, а потім, наприклад, за якийсь час авіакомпанія починає звільняти співробітників, бо український авіаційний простір так і не відкрився. І винувата в цьому Україна, наприклад", — зауважив ексміністр.

Зауважимо, Україна та Угорщина наразі не в найкращих відносинах, зокрема через блокування Будапештом євроінтеграційних процесів Києва та неоднозначної позиції уряду Віктора Орбана щодо російської агресії.

Авіаційний експерт Богдан Долінце радить не звертати уваги на заяви лоукостерів. "Якщо таку заяву робить Wizz Air або Ryanair я б не сильно звертав на це увагу. Вони влітку 2022 вже раз "попилососили" гроші у пасажирів, пів року користувалися і тільки потім повернули. По суті, безвідсотковий кредит", — наголошує він згадуючи початок повномасштабного вторгнення, коли авіакомпанії утримували кошти пасажирів на фоні невизначеності з авіаперельотами а потім пропонували ваучери.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не тільки знані лоукостери декларують готовність працювати в Україні. Про свій інтерес заявляла і одна з найбезпечніших латвійська авіакомпанія AirBaltic. Компанія готова відкрити рейси до Києва та Львова, як тільки дозволить ситуація.