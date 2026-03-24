Мигранты не спешат в Украину: нужны сотни тысяч каждый год, но цифры разочаровывают (инфографика)

Кто едет работать в Украину и в каких областях — актуальная статистика

Украине не хватает рабочих рук — эксперты подчеркивают, что, чтобы справиться с демографическими проблемами, нужно привлекать сотни тысяч рабочих из-за границы ежегодно. Но пока иностранцы не спешат в Украину.

Телеграф выяснил, сколько за прошлый год в стране добавилось трудовых мигрантов, откуда они и в каких отраслях работают. Их количество меньше того, о котором говорят эксперты в десятки, как не в сотни раз, согласно ответу Государственного центра занятости на запрос издания.

Сколько приезжих работников нужно Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен: Украине нужны 5 млн рабочих рук. По оценкам, это 450-500 тысяч трудовых мигрантов в год. Это будут страны Ближнего Востока, юго-восточной Азии, Бангладеш. По мнению эксперта, такое количество мигрантов ежегодно может стать реальностью во время послевоенного обновления.

"Как ведут себя трудовые мигранты из юго-восточной Азии, ближнего востока в Европе? Они аналогично будут вести себя здесь. Они создают обособленные землячества, где полностью существует их религиозная особенность и речь. Они ее сегодня в Европе являются основным поставщиком боевиков для криминалитета", — отмечает Пенди.

Сколько в Украину трудовых мигрантов прибыли за последние годы

Разрешение на работу иностранцев в Украине может быть выдано сроком действия от полугода до трех лет. Если есть основания, продлевать его можно неограниченное количество раз. Работодатель должен заключить в течение 90 дней с даты разрешения контракт на работу и предоставить его копию региональному центру занятости.

За 2025 год работодатели в Украине получили 7483 разрешения на работу мигрантов, а также продлили 2099 разрешений.

Ответ Государственного центра занятости на запрос «Телеграфа»

Эта цифра значительно больше, чем за 2024 год. Тогда было выдано и продлено 6,1 тысячи разрешений, а в 2025 — 9,6 тысячи. Это примерно в 1,6 раза больше разрешений.

Если же говорить о более отдаленном времени — украинские работодатели гораздо реже привлекают иностранцев. Например, в 2021 году был пик – служба занятости предоставила 21,7 тысячи разрешений. В 2022 году был ожидаемый спад — более 6 тысяч разрешений, а в 2023 — всего 4,5 тысячи. В настоящее время тенденция идет к постепенному росту.

Часть разрешений отзывают — либо из-за прекращения контракта, либо если работодатель не предоставил копию заключенного трудового договора вовремя. В 2025 году таких случаев было 1523 и 1372 соответственно.

Откуда рабочие едут в Украину

В 2025 году больше всего договоров было оформлено с выходцами из Турции (1404), Индии (946), Узбекистана (936), Азербайджана (605), Бангладеша (599), Китая (518).

Из Пакистана прибыли 375 рабочих, Колумбии — 335, Великобритании — 310, США — 247, Молдовы — 247, Армении — 232, Непала — 219, Германии — 175, Франции — 164, Таиланду — Туркменистану. 102.

Больше всего мигрантов привлечено к работе на строительстве — 1789 разрешений, в оптовой и розничной торговле, ремонте транспорта — 1725, перерабатывающей промышленности — 1521, телекоммуникациях и информации — 1024, временном размещении и организации питания — 699. Украина пока не имеет специализированных программ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что один из сдерживающих факторов для трудовой миграции в Украину — сложность процедуры. На то, чтобы привезти рабочего в Украину, работодатель тратит 2,5 тысячи долларов.