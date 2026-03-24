Мігранти не поспішають в Україну: потрібні сотні тисяч щороку, але цифри розчаровують (інфографіка)

Хто їде працювати в Україну і в яких сферах — актуальна статистика

Україні не вистачає робочих рук — експерти наголошують, що аби впоратися з демографічними проблемами, потрібно залучати сотні тисяч мігрантів щороку. Та наразі іноземці не квапляться в Україну.

"Телеграф" з'ясував, скільки за минулий рік в країні додалось трудових мігрантів, звідки вони та в яких галузях працюють. Їхня кількість менша від тої про яку кажуть експерти в десятки, як не в сотні разів, згідно з відповіддю Державного центра зайнятості на запит видання.

Скільки трудових мігрантів потрібно Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин впевнений — Україні потрібні 5 млн робочих рук. За оцінками, це 450-500 тисяч трудових мігрантів щороку. Це будуть країни Близького Сходу, південно-східної Азії, Бангладешу. На думку експерта, така кількість мігрантів щорічно може стати реальністю під час повоєнного відновлення.

"Як ведуть себе трудові мігранти з південно-східної Азії, близького сходу в Європі? Вони аналогічно будуть вести себе тут. Вони створюють відокремлені земляцтва, де повністю існує їх релігійна особливість і мова. Вони ее сьогодні в Європі є основним постачальником бойовиків для криміналітету", — зазначає Пендизн про ризики, які несе масова міграція.

Скільки в Україну трудових мігрантів прибули за останні роки

Дозвіл на роботу іноземців в Україні може бути виданій строком дії від пів року до трьох років. Якщо є підстави, продовжувати його можна необмежену кількість разів. Роботодавець має укласти протягом 90 днів з дати дозволу контракт на роботу та надати його копію регіональному центру зайнятості.

За 2025 рік роботодавці в Україні отримали 7483 дозволи на роботу мігрантів, а також продовжили 2099 дозволів.

Відповідь Державного центру зайнятості на запит "Телеграфу"

Ця цифра значно більша, ніж за 2024 рік. Тоді було видано та продовжено 6,1 тисячі дозволів, а у 2025 — 9,6 тисячі. Це приблизно в 1,6 раза більше дозволів.

Якщо ж говорити про більш віддалений час — українські роботодавці значно рідше залучають іноземців. Наприклад, у 2021 році був пік — служба зайнятості надала 21, 7 тисяч дозволів. У 2022 був очікуваний спад — понад 6 тисяч дозволів, а у 2023 — усього 4,5 тисячі. Наразі тенденція йде до поступового зростання.

Частину дозволів відкликають — або через припинення контракту, або якщо роботодавець не подав вчасно копію укладеного трудового договору. У 2025 році таких випадків було 1523 та 1372 відповідно.

Звідки мігранти їдуть в Україну

У 2025 році найбільше договорів було оформлено з вихідцями з Туреччини (1404), Індії (946), Узбекистану (936), Азербайджану (605), Бангладешу (599), Китаю (518).

З Пакистану прибули 375 робітників, Колумбії — 335, Великої Британії — 310, США — 247, Молдови — 247, Вірменії — 232, Непалу — 219, Німеччини — 175, Франції — 164, Таїланду — 145, Грузії — 138, Туркменістану — 102.

Звідки їдуть трудові мігранти в Україну

Найбільше мігрантів залучено до роботи на будівництві — 1789 дозволів, в гуртовій та роздрібній торгівлі, ремонті транспорту — 1725, переробній промисловості — 1521, телекомунікаціях та інформації — 1024, тимчасовому розміщуванні й організації харчування – 699. Україна наразі не має спеціалізованих програм для адаптації мігрантів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що один зі стримуючих факторів для трудової міграції в Україну — складність процедури. На те, щоб привезти робітника в Україну роботодавець витрачає 2,5 тисячі доларів.