Там нельзя было строить: почему на пляжах Одесчины обвалы и безопасно ли там отдыхать
На некоторых участках оползни наблюдаются более 50 лет
Большой оползень на Одесчине начинает беспокоить селян Санжейки, ведь ежегодно здесь в море уходит немалая часть побережья. Многих интересует вопрос, насколько опасны такие явления для жилых застроек и есть ли угроза срыва курортного сезона.
"Телеграф" решил обратиться к экспертам, чтобы получить ответы. Говорили с председателем Дальницкого сельсовета Сергеем Крутюком и Владимиром Савченко, учредителем ОО "Общая цель".
Что происходит на одесском побережье и какие меры принимаются
Как отметил Крутюк, в селе Санжейка зафиксирован большой оползень на побережье. Областная власть и ГСЧС вместе проводят противооползневые мероприятия и освобождают территорию, которая может быть опасной.
Владимир Савченко отметил, что в Одессе проблема оползней не нова. Особенно на геологически нестабильном участке побережья между Черноморском и Заливом. Оползни — это природное явление и в нормальной практике там не строят без серьезного укрепления склонов.
"Но в самой Одессе ситуация усложняется человеческим фактором. За последние 10 — 15 лет побережье активно застраивалось без системного подхода: часто игнорируются свойства почв и реальные риски оползней. Это главная проблема. И это касается практически всей длины набережной (Французский бульвар, Аркадия, берег Большого Фонтана)", — говорит эксперт.
Он добавляет, что с середины ХХ века побережье Великого Фонтана уже демонстрировало нестабильность: из-за оползней трамвайные пути пришлось переносить из прибрежной зоны (в частности между 12 и 14 станциями) вглубь города. То есть, эти риски известны десятилетиями, но сегодня их часто игнорируют во время застройки.
Есть ли угроза людям
На вопрос, угрожают ли оползни местной или рекреационной зоне, председатель сельсовета ответил: "Оползни фиксируются здесь уже 50 лет. Сейчас их активность обусловлена не только движением земной коры, но и взрывами от войны. Все вместе может ускорять процесс, но мы принимаем меры, чтобы обезопасить украинцев".
В то же время Савченко говорит, что угроза более теоретическая. В Санжейке обвалы уже происходили буквально рядом с людьми, например, в 2019 году отдыхающие спаслись чудом. В 2021 году был масштабный обвал в Лебедевке. А в Одесской области были и трагические случаи: в 2023 году на Фонтанке из-за оползня погиб 10-летний мальчик. Поэтому пребывание под дикими склонами – это реальный риск для жизни, такие места должны быть либо закрыты, либо жестко ограничены.
Повлияют ли оползни на курортный сезон
"Думаю, что существенно не повлияет. В Одессу традиционно едут отдыхать люди из разных городов Украины, поэтому у Одесса, Черноморска и Южного, вероятно, будет нормальный сезон", — объясняет Савченко.
По его словам, основные риски могут быть связаны с ситуацией (обстрелами), а не с оползнями. В пределах самих городов такие масштабные обвалы не типичны, и власть в целом выполняет свои функции в этом направлении. Проблема больше касается отдельных участков и случаев хаотической застройки, чем системной угрозы всему побережью.
