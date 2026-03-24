Там нельзя было строить: почему на пляжах Одесчины обвалы и безопасно ли там отдыхать

На некоторых участках оползни наблюдаются более 50 лет

Большой оползень на Одесчине начинает беспокоить селян Санжейки, ведь ежегодно здесь в море уходит немалая часть побережья. Многих интересует вопрос, насколько опасны такие явления для жилых застроек и есть ли угроза срыва курортного сезона.

"Телеграф" решил обратиться к экспертам, чтобы получить ответы. Говорили с председателем Дальницкого сельсовета Сергеем Крутюком и Владимиром Савченко, учредителем ОО "Общая цель".

Что происходит на одесском побережье и какие меры принимаются

Как отметил Крутюк, в селе Санжейка зафиксирован большой оползень на побережье. Областная власть и ГСЧС вместе проводят противооползневые мероприятия и освобождают территорию, которая может быть опасной.

Оползень земли в селе Санжейка 2026

Владимир Савченко отметил, что в Одессе проблема оползней не нова. Особенно на геологически нестабильном участке побережья между Черноморском и Заливом. Оползни — это природное явление и в нормальной практике там не строят без серьезного укрепления склонов .

"Но в самой Одессе ситуация усложняется человеческим фактором. За последние 10 — 15 лет побережье активно застраивалось без системного подхода: часто игнорируются свойства почв и реальные риски оползней. Это главная проблема. И это касается практически всей длины набережной (Французский бульвар, Аркадия, берег Большого Фонтана)", — говорит эксперт.

Он добавляет, что с середины ХХ века побережье Великого Фонтана уже демонстрировало нестабильность: из-за оползней трамвайные пути пришлось переносить из прибрежной зоны (в частности между 12 и 14 станциями) вглубь города. То есть, эти риски известны десятилетиями, но сегодня их часто игнорируют во время застройки.

Сдвиг на Фонтанке в 1912 году

Сдвиг на Фонтанке в 1957 году

Есть ли угроза людям

На вопрос, угрожают ли оползни местной или рекреационной зоне, председатель сельсовета ответил: "Оползни фиксируются здесь уже 50 лет. Сейчас их активность обусловлена не только движением земной коры, но и взрывами от войны. Все вместе может ускорять процесс, но мы принимаем меры, чтобы обезопасить украинцев".

В то же время Савченко говорит, что угроза более теоретическая. В Санжейке обвалы уже происходили буквально рядом с людьми, например, в 2019 году отдыхающие спаслись чудом. В 2021 году был масштабный обвал в Лебедевке. А в Одесской области были и трагические случаи: в 2023 году на Фонтанке из-за оползня погиб 10-летний мальчик. Поэтому пребывание под дикими склонами – это реальный риск для жизни, такие места должны быть либо закрыты, либо жестко ограничены.

Повлияют ли оползни на курортный сезон

"Думаю, что существенно не повлияет. В Одессу традиционно едут отдыхать люди из разных городов Украины, поэтому у Одесса, Черноморска и Южного, вероятно, будет нормальный сезон", — объясняет Савченко.

По его словам, основные риски могут быть связаны с ситуацией (обстрелами), а не с оползнями. В пределах самих городов такие масштабные обвалы не типичны, и власть в целом выполняет свои функции в этом направлении. Проблема больше касается отдельных участков и случаев хаотической застройки, чем системной угрозы всему побережью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одесской области в конце февраля произошло большое оползень.