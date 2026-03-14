Украинцы заметили странное явление в некоторых городах. Что это может быть (видео)

Пользователи уже назвали причины

По меньшей мере в двух городах украинцы увидели странное явление. По улицам Черновцов и Львова якобы пронеслись песчаные бури.

Как сообщают местные каналы, многие авто покрыли пылью. Точная причина этого явления неизвестна, но пользователи уже озвучили свои предположения.

На опубликованном видео из Черновцов видно, что дорога буквально укрыта песком и грязью, а воздух, как в тумане. Похожую ситуацию зафиксировали и во Львове. Там на проезжей части многие авто покрылись большим слоем пыли, а воздух выглядит нечистым.

В комментариях пользователи предположили, что это ложные песчаные бури. Вероятнее, пыль на улице обусловлена тем, что зимой дороги обильно посыпали от гололеда, а сейчас не убрали эти смеси и песок. Поэтому сильные порывы ветра поднимают его в воздух и разносят по городу. Люди писали:

Связано в первую очередь с посыпанием песчано-соляной смесью во время гололеда. Тогда были недовольны, что мало посыпают сейчас, что песчаные бури. Постоянно недовольны.

Коммунальщики сметают пыль с тротуаров на дороги. И это даже в центре города. Спецмашины должны чистить дороги, но как их чистить, если вся обочина занята припаркованными машинами.

Все логично. В Сахаре снег выпал. А у нас песочные бури.

Для справки

Песчаная или пылевая буря — это атмосферное явление, при котором сильный ветер (обычно 10 м/с) поднимает с сухой земной поверхности большое количество песка, пыли или частиц почвы, перенося их на значительные расстояния и значительно ухудшая видимость. Явление характерно для пустынь, полупустынь и степей.

Однако в марте 2025 и апреле 2024 года в Украине фиксировали мощные пылевые бури. Тогда их обусловило перенесение мелких частиц песка из Каспийской низовины, востока и юго-востока.

