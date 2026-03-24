Там не можна було будувати: чому на пляжах Одещини обвали та чи безпечно там відпочивати

На деяких ділянках зсуви спостерігаються понад 50 років

Великий зсув землі на Одещині починає непокоїти селян Санжійки, адже щороку тут в море уходить чимала частина узбережжя. Багатьох цікавить питання, наскільки небезпечні такі явища для житлових забудов та чи є загроза зриву курорту.

"Телеграф" вирішив звернутись до експертів, аби отримати відповіді. Говорили з головою Дальницької сільради Сергієм Крутюком та Володимиром Савченком, засновником ГО "Спільна мета".

Що відбувається на одеському узбережжі та яких заходів вживають

Як зазначив Крутюк, наразі у селі Санжійка зафіксовано великий зсув ґрунту на узбережжі. Обласна влада та ДСНС разом проводять протизсувні заходи та звільняють територію, яка потенційно може бути небезпечною.

Зсув землі у селі Санжійка 2026

Володимир Савченко зазначив, що в Одесі проблема зсувів не нова. Особливо на геологічно нестабільній ділянці узбережжя між Чорноморськом і Затокою. Зсуви — це природне явище і в нормальній практиці там не будують без серйозного укріплення схилів .

"Але в самій Одесі ситуація ускладнюється людським фактором. За останні 10 — 15 років узбережжя активно забудовувалось без системного підходу: часто ігноруються властивості ґрунтів і реальні ризики зсувів. Це головна проблема. І це стосується практично всієї довжини набережної (Французський бульвар, Аркадія, берег Великого Фонтану)", — каже експерт.

Санжійка на карті

Він додає, що з середини ХХ століття узбережжя Великого Фонтану вже демонструвало нестабільність: через зсуви трамвайні колії довелося переносити з прибережної зони (зокрема між 12 та 14 станціями) вглиб міста. Тобто ці ризики відомі десятиліттями, але сьогодні їх часто ігнорують під час забудови.

Зсув на Фонтанці у 1912 році

Зсув на Фонтанці у 1957 році

Чи є загроза людям

На питання, чи загрожують зсуви місцевим чи рекреаційній зоні, голова сільради відповів: "Зсуви фіксуються тут вже 50 років. Зараз їх активність обумовлена не тільки рухом земної кори, а й вибухами від війни. Усе вкупі може пришвидшувати процес, але ми вживаємо заходів, аби убезпечити українців".

Водночас Савченко каже, що загроза більш теоретична. У Санжійці обвали вже відбувались буквально поруч із людьми, до прикладу, у 2019 році відпочивальники врятувались дивом. У 2021 був масштабний обвал у Лебедівці. А в Одеській області були й трагічні випадки: у 2023 році на Фонтанці через зсув загинув 10-річний хлопчик. Тому перебування під дикими схилами — це реальний ризик для життя, такі місця мають бути або закриті, або жорстко обмежені.

Зсуви ґрунту у Фонтанці на Одещині у 2025. Фото: "Суспільне"

Чи вплинуть зсуви на курортний сезон

"Думаю, що суттєво не вплине. В Одесу традиційно їдуть відпочивати люди з різних міст України, тому Одеса, Чорноморськ і Південне, ймовірно, матимуть нормальний сезон", — пояснює Савченко.

За його словами, основні ризики можуть бути пов’язані з безпековою ситуацією (обстрілами), а не зі зсувами. У межах самих міст такі масштабні обвали не є типовими, і влада загалом виконує свої функції в цьому напрямку. Проблема більше стосується окремих ділянок і випадків хаотичної забудови, ніж системної загрози для всього узбережжя.

