Незаконно, но… Почему военные ТЦК работают в балаклавах

Такие действия военнослужащих беспокоят общество

Сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не имеют права закрывать лицо и носить балаклаву во время мобилизации. Это прямое нарушение законодательства Украины.

Правила ношения военной формы определены в Уставе Вооруженных Сил. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель фракции "Слуга народа" Александр Федиенко.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Законны ли рейды ТЦК в балаклавах? Блицинтервью с нардепом Федиенко

Законно ли ношение балаклавы на улицах

Представители ТЦК и СП не могут самовольно надевать балаклаву. Это нарушение закона, особенно во время мобилизационных мер.

"Конечно, это незаконно. Ведь в Украине есть Устав, как должен выглядеть военнослужащий. В Уставе я что-то не помню балаклав", — объяснил Федиенко.

По словам нардепа, такие действия сотрудников ТЦК пугают украинцев. Однако, как выяснилось, некоторые из них носят балаклаву из соображений безопасности.

"То, что такие мероприятия проводят люди в балаклавах, конечно, это немного пугает и беспокоит общество. Как объяснил мне один из представителей ТЦК, он надевает балаклаву из-за того, что переживает за безопасность своей семьи", — рассказал Федиенко.

Александр Федиенко

Когда военнослужащие могут носить балаклаву

Как сообщал Телеграф, правила ношения формы одежды у военнослужащих ТЦК и СП утверждены приказом Минобороны №606. В нем, в частности, определяются нормы ношения отдельных предметов формы одежды, таких как специальная маска, балаклава, маскировочный шарф-сетка, противомоскитная сетка и др. определяется командиром или начальником военнослужащего.

Часть приказа Минобороны по ношению балаклавы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за СЗЧ в Украине дают больший срок, чем за убийство или терроризм. Ведь ответственность предусматривает от 8 до 10 лет тюрьмы.