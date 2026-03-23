Незаконно, але… Чому військові ТЦК працюють у балаклавах

Такі дії військовослужбовців непокоять суспільство

Працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не мають права закривати обличчя та носити балаклаву під час мобілізації. Це пряме порушення законодавства України.

Правила носіння військової форми визначені в Статуті Збройних сил. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко.

Чи законне носіння балаклави на вулицях

Представники ТЦК та СП не можуть самовільно одягати балаклави. Це порушення закону, особливо під час мобілізаційних заходів.

"Звісно, це незаконно. Адже в Україні є Статут, як має виглядати військовослужбовець. У Статуті я щось не пам'ятаю балаклав", — пояснив Федієнко.

За словами нардепа, такі дії співробітників ТЦК лякають українців. Проте, як з'ясувалось, деякі з них носять балаклаву з міркувань безпеки.

"Те, що такі заходи проводять люди в балаклавах, звісно, це трошки лякає та непокоїть суспільство. Як пояснив мені один з представників ТЦК, він вдягає балаклаву через те, що переймається за безпеку своєї родини", — розповів Федієнко.

Олександр Федієнко

Коли військовослужбовці можуть носити балаклави

Як повідомляв "Телеграф", правила носіння форми одягу у військовослужбовців ТЦК та СП затверджені наказом Міноборони №606. В ньому, зокрема, визначаються норми носіння окремих предметів форми одягу, таких як спеціальна маска, балаклава, маскувальний шарф-сітка, протимоскітна сітка та ін., визначається командиром або начальником військовослужбовця.

Частина наказу Міноборони щодо носіння балаклави

