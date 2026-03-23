"Апрельская" выплата 1500 гривен: кто и как может получить доплату

В рамках программы будет потрачено около 20 миллиардов гривен

В Украине утвердили решение об одноразовой выплате по 1500 гривен для пенсионеров и получателей социальных выплат. Целевую помощь получат около 13 миллионов украинцев.

Денежные средства будут начислены автоматически через те же механизмы, по которым люди уже получают пенсии и социальные выплаты. Об этом говорится в Постановлении Кабинета министров Украины №341.

Что известно о апрельской программе поддержки

Кабинет министров Украины 18 марта 2026 года утвердил постановление "Некоторые вопросы предоставления единовременной денежной доплаты отдельным категориям населения". Единоразовая доплата 1500 грн поступит в апреле, ее получат почти 13 миллионов граждан, имеющих социальные гарантии от государства.

Кто получит доплаты в апреле

Перечень получателей государственной выплаты достаточно широк. Согласно постановлению, помощь направлена на:

пенсионеров по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца, если размер пенсии не превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных (на март 2026 это 25 950 грн);

пенсионеров со специальными пенсиями или за выслугу лет в пределах того же лимита;

получателей пенсий по специальным законам — для военнослужащих, госслужащих, народных депутатов, научных работников, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, а также получающих социальную пенсию в пределах лимита;

участников боевых действий (АТО/ООС, оборона Украины от агрессии РФ), участников ликвидации аварии на ЧАЭС, членов семей погибших, пропавших без вести или умерших военных, получающих пенсию в связи с потерей кормильца, — независимо от размера пенсии;

внутренне перемещенных лиц, получающих пособие на жительство;

малообеспеченные семьи и получатели базовой социальной помощи;

людей без права на пенсию, получающих государственную социальную помощь или имеющих инвалидность;

людей, ухаживающих за лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства и проживающих вместе с ним;

неработающих пенсионного возраста без права на пенсию, которым назначена временная помощь в 2018–2020 годах;

людей с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью;

детей в многодетных семьях, детей одиноких матерей, детей на попечении или попечении;

детей с тяжелыми заболеваниями без установленной инвалидности — в частности с ДЦП, онкозаболеваниями, орфанными болезнями, сахарным диабетом I типа, почечной недостаточностью IV степени, врожденными пороками развития, тяжелыми психическими расстройствами, а также нуждающихся в трансплантации или паллиативной помощи или получил тяжелую травму;

детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в том числе с инвалидностью, воспитывающихся в приемных семьях или детских домах семейного типа.

Как будут осуществляться выплаты

Деньги будут начислены автоматически — через те же механизмы, которыми люди уже получают пенсии и другие социальные выплаты. В частности, на банковские счета или через "Укрпочту".

