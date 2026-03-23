"Квітнева" виплата 1500 гривень: хто та як може отримати доплату

В рамках програми буде витрачено близько 20 мільярдів гривень

В Україні затвердили рішення про одноразову виплату по 1500 гривень для пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат. Цільову допомогу отримають близько 13 мільйонів українців.

Кошти будуть нараховані автоматично через ті ж механізми, за якими люди вже отримують пенсії та соціальні виплати. Про це йдеться в Постанові Кабінету міністрів України № 341.

Що відомо про квітневу програму підтримки

Кабінет міністрів України 18 березня 2026 року затвердив постанову "Деякі питання надання одноразової грошової доплати окремим категоріям населення" . Одноразова доплата 1500 грн надійде у квітні, її отримають майже 13 мільйонів громадян, які мають соціальні гарантії від держави.

Хто отримає доплати у квітні

Перелік отримувачів державної виплати доволі широкий. Згідно з постановою, допомога спрямована на:

пенсіонерів за віком, по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника, якщо розмір пенсії не перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних (на березень 2026 року це 25 950 грн);

пенсіонерів зі спеціальними пенсіями або за вислугу років у межах того самого ліміту;

отримувачів пенсій за спеціальними законами — для військовослужбовців, держслужбовців, народних депутатів, наукових працівників, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, а також тих, хто отримує соціальну пенсію в межах ліміту;

учасників бойових дій (АТО/ООС, оборона України від агресії РФ), учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, членів сімей загиблих, зниклих безвісти або померлих військових, які отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника, — незалежно від розміру пенсії;

внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу на проживання;

малозабезпечені сім'ї та отримувачів базової соціальної допомоги;

людей без права на пенсію, які отримують державну соціальну допомогу або мають інвалідність;

людей, які доглядають за особою з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу та проживають разом з нею;

непрацюючих пенсійного віку без права на пенсію, яким призначили тимчасову допомогу у 2018–2020 роках;

людей з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю;

дітей у багатодітних сім'ях, дітей одиноких матерів, дітей під опікою або піклуванням;

дітей з тяжкими захворюваннями без встановленої інвалідності — зокрема з ДЦП, онкозахворюваннями, орфанними хворобами, цукровим діабетом I типу, нирковою недостатністю IV ступеня, вродженими вадами розвитку, тяжкими психічними розладами, а також тих, хто потребує трансплантації або паліативної допомоги чи отримав тяжку травму;

дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або їхнє місцеперебування невідоме;

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі з інвалідністю, які виховуються у прийомних сім'ях або дитячих будинках сімейного типу.

Що відомо про виплату 1500 гривень у квітні. Інфографіка "Телеграф"

Як здійснюватимуться виплати

Гроші нарахують автоматично — через ті ж механізми, якими люди вже отримують пенсії та інші соціальні виплати. Зокрема на банківські рахунки або через "Укрпошту".

