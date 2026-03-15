Где святить паску в 2026 году: карта храмов православной украинской церкви

Найти ближайшую церковь ПЦУ поможет удобное приложение

Православная церковь Украины еще в 2023 году запустила мобильное приложение "Моя церковь", доступное для загрузки в App Store и Google Play. Благодаря ему пользователи могут быстро найти близлежащие храмы поместной украинской церкви.

Интерактивная карта особенно актуальна накануне Пасхи, когда в церковь ежегодно идут даже люди, которые не делают этого больше никогда.

Потребность в создании программы возникла после полномасштабного вторжения России, когда многие верующие были вынуждены переехать в другие регионы. У беженцев часто возникали вопросы, как найти ближайший храм Православной церкви Украины.

В приложении доступна карта, на которой обозначены храмы ПЦУ. При включении GPS программа определит расстояние до каждого из них и поможет найти ближайший.

Разработчики отмечали, что карта постоянно обновляется, ведь многие общины продолжают переходить из УПЦ (МП) в ПЦУ.

Карта храмов ПЦУ в приложении "Моя церковь"

В "Моей церкви" пользователи могут посмотреть календарь праздников и церковные новости. Также программа позволяет воспользоваться молитвенником и задать вопросы священнику через онлайн-чат.

Календарь церковных праздников в приложении "Моя церковь"

Церковные новости

Молитвенник

Приложение "Моя Церковь" можно скачать по ссылкам:

Google Play: bit.ly/3lqX7YP

App Store: apple.co/3hyL22F

Ранее "Телеграф" сравнил цены на праздничный декор для пасок в трех известных сетях. Среди товаров рассматривались три направления: глазурь, посыпка и декоративные украшения на выпечку.