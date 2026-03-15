Где святить паску в 2026 году: карта храмов православной украинской церкви
Найти ближайшую церковь ПЦУ поможет удобное приложение
Православная церковь Украины еще в 2023 году запустила мобильное приложение "Моя церковь", доступное для загрузки в App Store и Google Play. Благодаря ему пользователи могут быстро найти близлежащие храмы поместной украинской церкви.
Интерактивная карта особенно актуальна накануне Пасхи, когда в церковь ежегодно идут даже люди, которые не делают этого больше никогда.
Потребность в создании программы возникла после полномасштабного вторжения России, когда многие верующие были вынуждены переехать в другие регионы. У беженцев часто возникали вопросы, как найти ближайший храм Православной церкви Украины.
В приложении доступна карта, на которой обозначены храмы ПЦУ. При включении GPS программа определит расстояние до каждого из них и поможет найти ближайший.
Разработчики отмечали, что карта постоянно обновляется, ведь многие общины продолжают переходить из УПЦ (МП) в ПЦУ.
В "Моей церкви" пользователи могут посмотреть календарь праздников и церковные новости. Также программа позволяет воспользоваться молитвенником и задать вопросы священнику через онлайн-чат.
Приложение "Моя Церковь" можно скачать по ссылкам:
Google Play: bit.ly/3lqX7YP
App Store: apple.co/3hyL22F
