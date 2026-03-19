Эта ротонда была признана объектом культурного наследия

Приход "русского мира" на территорию Украины обернулся масштабными разрушениями. Оккупанты превращают крымские курорты в помойки и уничтожают важные архитектурные объекты, в частности полуротонду в Алуште, ставшей символом города.

В Telegram-каналах появилось видео сноса объекта культурного наследия. Оккупационная власть заявила, что якобы ротонда не подлежала реставрации и на ее месте возведут новую.

В Алуште сносят знаменитую полуротонду

Знаменитая ротонда, установленная на набережной Алушты в 1951 году, долгие годы была визитной карточкой курорта. Она состояла из шести колонн коринфского ордера и символизировала восстановление города после немецкой оккупации. Сначала на ней красовалась надпись: "Граждане СССР имеют право на отдых", а затем: "Алушта-курорт". Этот символ знали все туристы, а для местных жителей он имел почти сакральное значение.

Ротонда в Алуште в 1977 году

Однако приход "русского мира" принес с собой разруху, грязь и равнодушие к историческому наследию. Оккупационные власти Крыма заявили, что ротонда находится в аварийном состоянии, и планировали выделить на ее реставрацию около 10 миллионов рублей (примерно 4–4,5 миллиона гривен).

В Алуште снесли знаменитую ротонду

Но вместо обещанного восстановления на место объекта неожиданно прибыл экскаватор и начал его крушить. Так называемая "власть" объяснила это тем, что колонны якобы аварийные и ротонда не подлежит реставрации, поэтому было принято решение снести ее и построить новую.

Ротонда в Алуште пришла в упадок под оккупацией

До прихода России Алушта расцветала, а ротонда оставалась ухоженной и аккуратной, сохраняя свой исторический облик. Но оккупация принесла с собой хаос и уничтожение важных символов.

Как ротонда в Алуште выглядела в 2011 году

До прихода России курорт в Крыму расцветал

Ротонда до 2014 года была в хорошем состоянии

"Телеграф" писал ранее, что "русский мир" сделал с Попасной на Луганщине. Это место напоминает Чернобыль.