В "Сильпо" эти яйца стоят почти на 10 грн дороже: где купить дешевле

На этот продукт пока нет скидок

Цены на популярные продукты могут значительно различаться в зависимости от супермаркета. Это касается и куриных яиц, которые остаются одним из основных товаров в потребительской корзине украинцев, особенно в преддверии Пасхи.

В "GoToShop" сравнили цены в нескольких крупных супермаркетах, чтобы выяснить, где этот товар можно купить подешевле. "Телеграф" привёл в пример популярную марку "Ясенсвит" С0.

Самую низкую цену на яйца этой марки предлагает сеть "ЭКО Маркет" — примерно 85,30 грн за упаковку. Почти такую же стоимость можно найти в супермаркетах "Auchan", где десяток яиц продают примерно за 85,40 грн.

Несколько дороже продукт стоит в сети "Novus" — около 85,99 грн. В популярной сети "АТБ" цена уже превышает 89 грн, а в "Сильпо" ценник может достигать 94,49 грн.

В среднем в супермаркетах десяток яиц стоит в среднем 88,156 гривны и на этой упаковке яиц можно сэкономить 9,19 гривны.

Почему супермаркеты делают скидки на продукты

Супермаркеты регулярно предлагают скидки на продукты по разным причинам. Прежде всего, это помогает быстрее реализовать товары и освободить полки для новых поставок. Благодаря такой практике, в магазинах постоянно появляются свежие партии продукции, а остатки не накапливаются на складах.

Еще одна важная цель акций – привлечь внимание покупателей. Привлекательные цены побуждают людей чаще заходить в магазин, покупать больше товаров или попробовать продукты, на которые они раньше не обращали внимания.

Кроме того, скидки часто связаны с сезонными распродажами. В конце определенного периода магазины могут снизить цены, чтобы быстрее распродать отдельные категории товаров. Иногда акции касаются продукции, срок годности которой постепенно подходит к концу.

Впрочем, в большинстве случаев скидки являются частью маркетинговой стратегии. Они помогают супермаркетам увеличить объемы продаж, привлечь больше клиентов и поддерживать постоянный интерес покупателей к ассортименту.

