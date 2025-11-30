Замену Ермаку уже нашли? Что в Офисе президента говорят о новых назначениях

Зеленский определяется с форматом дальнейшей работы Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский еще не определился, кто заменит Андрея Ермака на посту руководителя Офиса президента. Ранее Ермак подал в отставку после обысков НАБУ.

Об этом журналистам заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, сообщает РБК-Украина.

"Президент пока определяется с форматом дальнейшей работы Офиса, через некоторое время хочет оценить идеи, которые были представлены", – сказал Литвин.

Вместе с тем чиновник добавил, что сегодняшнее назначение Оксаны Маркаровой советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций пока не связано с кадровыми перестановками в руководстве ОП.

Напомним, уволившийся из ОП после обысков НАБУ Андрей Ермак заявил, что решил отправиться на фронт. Экс-глава ОП подчеркнул, что является честным и порядочным человеком.

"Я ухожу на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек. Я извиняюсь, если больше не смогу отвечать на ваши звонки. Я служил Украине и находился в Киеве с 24 февраля 2022 года. Может быть, мы еще увидимся. Слава Украине", – написал Ермак.

Также Андрей Ермак рассказал, как видит дальнейшие отношения с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским, который долгое время был близким ему товарищем. По его мнению, им удастся сохранить дружеские отношения.