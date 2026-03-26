У родині Трампа трапилося лихо: помер улюблений член сім’ї (фото)

Лара зізналася, що ця втрата стала для неї непоправною

Син президента США Ерік Трамп та його дружина Лара повідомили про втрату близького члена родини. Минулого місяця у них помер улюблений собака на прізвисько Чарлі.

На своїй сторінці в Instagram невістка Дональда Трампа опублікувала відео зі своїм улюбленцем, зазначивши, що дуже сумує за ним. Чарлі був породи бігль.

Помер член сім’ї Еріка та Лари Трамп

Лара Трамп поділилася емоційним постом про домашнього улюбленця Чарлі, якого не стало 18 лютого у віці 15 років. За словами дружини Еріка Трампа, ця втрата стала для неї справжнім ударом і вона зізналася, що "ніколи повністю не зцілиться".

У невістки Трампа помер улюблений собака

23 березня Лара опублікувала в Instagram серію архівних фото та відео з Чарлі, зазначивши, що особливо гостро відчуває втрату після перегляду цих моментів. В одному з роликів вона тримає собаку на руках і жартівливо звертається до нього, згадуючи його кумедні витівки.

Раніше вона також присвятила псу зворушливу публікацію, назвавши його "першою дитиною" та невід’ємною частиною їхнього життя.

Син Трампа разом із улюбленцем Чарлі

