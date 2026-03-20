"Золотий хлопчик" Білого дому. Що відомо про найзагадковішого сина Трампа і як він зараз виглядає (фото)

У 20 років Беррон володіє статком до $150 млн

У п’ятницю, 20 березня, молодший син 47-го президента США Дональда Трампа — Беррон — відзначає свій 20-й день народження. Поки його однолітки ведуть звичайне студентське життя, "перший син" Америки зі зростом понад два метри продовжує залишатися не лише головною надією політичної династії свого батька, а й об’єктом теорій змови.

Своє 20-річчя Беррон зустрічає у статусі студента елітної Школи бізнесу Стерна при Нью-Йоркському університеті (NYU), пише The Palm Beach Post. "Телеграф" розповідає, що відомо про єдиного спільного сина Дональда та Меланії Трамп, скільки він заробляє і як зараз виглядає.

Зазначимо, що, попри статус президентського сина, Беррон намагається триматися в тіні: він рідко дає інтерв’ю і майже не користується соцмережами, що лише підігріває інтерес публіки до його особистості.

Двометровий гігант

Беррон офіційно став найвищим у сім'ї. Його зріст перевищує 201 см. Через модельну зовнішність і серйозний погляд Беррона вже називають "новим секс-символом" консервативної Америки.

Беррон Трамп найвищий із усіх дітей Дональда Трампа. Фото: Getty Images

Молодий мультимільйонер

До 20 років статки Беррона, завдяки сімейним трастам і нерухомості, оцінюються у суму від $80 млн до $150 млн. Він з дитинства звик до розкоші: у Трамп-Тауер він мав цілий поверх, який Меланія називала "вітальнею Беррона".

Меланія Трамп із сином Берроном у листопаді 2024 року. Фото: Getty Images

Таємна зброя батька

Попри юний вік, Беррон вважається одним із найближчих радників Дональда Трампа у питаннях роботи з молоддю. Саме він, за чутками, підказав батькові робити ставку на подкасти та стримерів під час передвиборчих перегонів, що допомогло залучити голоси покоління Z.

Беррон тисне руку батькові на інавгурації у січні 2025 року. Фото: Getty Images

Поліглот та інтелектуал

Беррон вільно говорить словенською (мова матері) і французькою. На відміну від братів Дональда-молодшого та Еріка, які люблять полювання та публічні суперечки, Беррон захоплюється футболом та комп’ютерними технологіями.

Фото: Getty Images

"Мандрівник у часі"

Найбожевільніша і найпопулярніша теорія у мережі пов’язана з книгами Інгерсолла Локвуда, написаними ще наприкінці XIX століття. У романі "Дивовижна подорож маленького барона Трампа" розповідається про хлопчика-аристократа, який знаходить портал в інші світи. Фанати конспірології знаходять збіги, що лякають: ім’я героя, зовнішню схожість і навіть згадку наставника на ім’я Дон — як від імені батька Дональда.

Нагадаємо, що раніше у мережі почався цілий флешмоб #SendBarron. Виявляється, американці вимагають відправити Беррона Трампа до Близького Сходу, щоб продемонструвати свій "патріотизм".