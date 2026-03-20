"Золотий хлопчик" Білого дому. Що відомо про найзагадковішого сина Трампа і як він зараз виглядає (фото)
У 20 років Беррон володіє статком до $150 млн
У п’ятницю, 20 березня, молодший син 47-го президента США Дональда Трампа — Беррон — відзначає свій 20-й день народження. Поки його однолітки ведуть звичайне студентське життя, "перший син" Америки зі зростом понад два метри продовжує залишатися не лише головною надією політичної династії свого батька, а й об’єктом теорій змови.
Своє 20-річчя Беррон зустрічає у статусі студента елітної Школи бізнесу Стерна при Нью-Йоркському університеті (NYU), пише The Palm Beach Post. "Телеграф" розповідає, що відомо про єдиного спільного сина Дональда та Меланії Трамп, скільки він заробляє і як зараз виглядає.
Зазначимо, що, попри статус президентського сина, Беррон намагається триматися в тіні: він рідко дає інтерв’ю і майже не користується соцмережами, що лише підігріває інтерес публіки до його особистості.
Двометровий гігант
Беррон офіційно став найвищим у сім'ї. Його зріст перевищує 201 см. Через модельну зовнішність і серйозний погляд Беррона вже називають "новим секс-символом" консервативної Америки.
Молодий мультимільйонер
До 20 років статки Беррона, завдяки сімейним трастам і нерухомості, оцінюються у суму від $80 млн до $150 млн. Він з дитинства звик до розкоші: у Трамп-Тауер він мав цілий поверх, який Меланія називала "вітальнею Беррона".
Таємна зброя батька
Попри юний вік, Беррон вважається одним із найближчих радників Дональда Трампа у питаннях роботи з молоддю. Саме він, за чутками, підказав батькові робити ставку на подкасти та стримерів під час передвиборчих перегонів, що допомогло залучити голоси покоління Z.
Поліглот та інтелектуал
Беррон вільно говорить словенською (мова матері) і французькою. На відміну від братів Дональда-молодшого та Еріка, які люблять полювання та публічні суперечки, Беррон захоплюється футболом та комп’ютерними технологіями.
"Мандрівник у часі"
Найбожевільніша і найпопулярніша теорія у мережі пов’язана з книгами Інгерсолла Локвуда, написаними ще наприкінці XIX століття. У романі "Дивовижна подорож маленького барона Трампа" розповідається про хлопчика-аристократа, який знаходить портал в інші світи. Фанати конспірології знаходять збіги, що лякають: ім’я героя, зовнішню схожість і навіть згадку наставника на ім’я Дон — як від імені батька Дональда.
Нагадаємо, що раніше у мережі почався цілий флешмоб #SendBarron. Виявляється, американці вимагають відправити Беррона Трампа до Близького Сходу, щоб продемонструвати свій "патріотизм".