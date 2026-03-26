В семье Трампа случилась беда: умер любимый член семьи (фото)

Лара призналась, что эта утрата стала для нее невосполнимой

Сын президента США Эрик Трамп и его супруга Лара сообщили о потере близкого члена семьи. В прошлом месяце у них умерла любимая собака по кличке Чарли.

На своей странице в Instagram невестка Дональда Трампа опубликовала видео со своим питомцем, отметив, что очень сильно скучает по нему. Чарли был породы бигль.

Лара Трамп поделилась эмоциональным постом о домашнем любимце Чарли, которого не стало 18 февраля в возрасте 15 лет. По словам супруги Эрика Трампа, эта потеря стала для нее настоящим ударом, и она призналась, что "никогда полностью не исцелится".

23 марта Лара опубликовала в Instagram серию архивных фото и видео с питомцем, отметив, что особенно остро чувствует утрату после пересмотра этих моментов. В одном из роликов она держит Чарли на руках и шутливо обращается к нему, вспоминая его забавные проделки.

Ранее она также посвятила псу трогательную публикацию, назвав его "первым ребенком" и неотъемлемой частью их жизни.

