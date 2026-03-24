Різниця майже три роки. Як виглядає батько Меланії, який дивовижно схожий на Трампа (фото)

Трамп часто з’являється на заходах у компанії свого тестя

Президент США Дональд Трамп майже ровесник свого тестя Віктора Кнавса і при цьому дивовижно схожий на нього. Сьогодні батькові Меланії виповнилося 82 роки, а Трамп свій 80-річний ювілей відзначатиме за три місяці.

За інформацією Inquisitr, Віктор Кнавс часто з’являється на публіці разом із онуком Барроном Трампом, якому у березні виповнилося 20 років. Він також не пропускає важливих подій, пов’язаних з його тестем Дональдом Трампом.

Дональд Трамп майже на три роки молодший за батька Меланії

Віктор Кнавс, батько Меланії Трамп, майже на три роки старший за свого зятя Дональда Трампа. Він відомий своєю любов’ю до автомобілів, особливо до Mercedes-Benz, а за зовнішністю та манерами його часто порівнюють із президентом США. Сьогодні Кнавсу виповнилося 82 роки, тоді як Трампу зараз 79. У них схожі риси обличчя, зріст та статура.

Трамп разом із батьком Меланії, Фото: Getty Images

Меланія сама відзначала схожість між батьком та чоловіком. В одному з інтерв’ю вона говорила, що вони працьовиті, розумні та здібні люди, і ці якості виявляються в їх вчинках та поведінці.

Кнавс часто супроводжує Меланію на громадських заходах. Нещодавно перша леді США нещодавно віддала шану обом батькам у своїй промові:

Моєму синові Беррону, моїй сестрі Інес, моєму батькові Віктору Кнавсу і моїй матері, яка спостерігає з Небес, ваша любов — це потужна сила, яка допомогає мені рухатися вперед! Меланія Трамп

Віктор Кнавс відвідав інавгурацію Трампа й був на вечірці з нагоди Нового року. Таке батько Меланії підтримував онука на випускному із середньої школи, де були присутні лише три члени сім’ї: Дональд, Меланія та Кнавс, що підкреслювало їх тісні зв’язки.

Батько Меланії з онуком Берроном, Фото: Getty Images

Крім того, його бачили на прем’єрі документального фільму першої леді у Кеннеді-центрі та на святковій вечері у Мар-а-Лаго на День подяки 2025 року. Хоча Кнавс не веде соціальних мереж, його помічають на публічних заходах, наприклад, на перегляді Супербоула разом із Дональдом Трампом на території Trump International Golf Club.

Віктор Кнавс, Фото: Getty Images

