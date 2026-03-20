Нова монета з Трампом схожа на надпис на надгробку: що про неї думають американці
Остаточне рішення щодо випуску приймає Міністерство фінансів
Дизайн затвердженої на честь 250-річчя Штатів монети з зображенням Дональда Трампа викликав чимало питань у мережі. Американців цікавить не тільки чи законно на гроші поміщати живих людей, а й чому слово "Свобода" має дві дати.
Як зазначає є NBC News, федеральна комісія, яка переважно складається з членів, призначених президентом США, затвердила дизайни 24-каратної золотої монети. На ній зображений голова Білого дому в Овальному кабінеті з датами 1776 з одного боку та 2026 з іншого.
На реверсі також є напис "Liberty" з англійської "свобода". На монеті він виглядає трохи дивно, адже складається враження, що це надгробний камінь. Є слово "Свобода", а під ним дата 1776-2026. Фактично це дати отримання США незалежності та випуску монети, але виглядає ніби дата народження та смерті.
На аверсі буде орел з написом Сполучені Штати Америки та "E pluribus unum" — латинська фраза, яка перекладається як "З багатьох — єдине" (або "Один з багатьох"). Вона є традиційним девізом США, розміщеним на Великій печатці та монетах. Напис "Іn God we trust" — в Бога ми віримо.
Зауважимо, що золота монета все ще потребує офіційного схвалення Міністерства фінансів, яке враховує позиції як Комісії з образотворчого мистецтва, так і Громадського консультативного комітету з карбування монет (CCAC).
Однак американців більше турбують не написи, а те чи дійсно живих діячів можна розміщати на монетах. Насправді так, особливо, якщо це стосується пам'ятної монети, яка не є платіжним засобом. От якщо Білий дім чи Трампа наважаться зобразити президента США на номіналі, що є в обігу, — це буде порушенням закону.
До того ж у мережі не забули згадати й скандал навколо американського фінансиста Джеффрі Епштейна, у матеріалах якого також фігурував Трамп. Наразі, попри смерть підозрюваного, суд продовжує розслідування, а президент США відкидає причетність до секс-вечірок чи матеріалів справи.
Американці в коментарях не тільки обурювались, а й пропонували свої варіанти монети, які на їхню думку більш реалістичні. Люди писали:
- Хіба закон не забороняє живій людині бути на американській валюті? Чи це просто наполеглива рекомендація цього не робити?
- Це жарт, правильно?
- Набагато краще.
- Це моя улюблена версія поки що.
